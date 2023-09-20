موسكو تدعو لوقف إراقة الدماء والعمليات العسكرية في ناغورني قرة باغ

موسكو تدعو لوقف إراقة الدماء والعمليات العسكرية في ناغورني قرة باغ
التاريخ
9/20/2023 5:13:00 AM
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دعت روسيا الأربعاء إلى "وقف فوري لإراقة الدماء" في ناغورني قره باغ، الجيب الأذربيجاني الانفصالي الذي تقطنه أغلبية أرمينية والذي شنّت ضدّه قوات باكو الثلاثاء هجوماً واسع النطاق بهدف انتزاع استسلامِ أرميني كامل.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنّه "في ما يتعلّق بالتصعيد الحادّ للمواجهة المسلّحة في ناغورني قره باغ، نحضّ أطراف النزاع على الوقف الفوري لإراقة الدماء وإنهاء الأعمال العسكرية ووضع حدّ للخسائر المدنية".
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