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موسكو تدعو لوقف إراقة الدماء والعمليات العسكرية في ناغورني قرة باغ

9/20/2023 5:13:00 AM
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دعت روسيا الأربعاء إلى "وقف فوري لإراقة الدماء" في ناغورني قره باغ، الجيب الأذربيجاني الانفصالي الذي تقطنه أغلبية أرمينية والذي شنّت ضدّه قوات باكو الثلاثاء هجوماً واسع النطاق بهدف انتزاع استسلامِ أرميني كامل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنّه "في ما يتعلّق بالتصعيد الحادّ للمواجهة المسلّحة في ناغورني قره باغ، نحضّ أطراف النزاع على الوقف الفوري لإراقة الدماء وإنهاء الأعمال العسكرية ووضع حدّ للخسائر المدنية".

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