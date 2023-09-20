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أمريكا تدعو رئيس أذربيجان إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية في ناغورني قرة باغ

9/20/2023 5:13:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية في ناغورني قرة باغ.

وقال بلينكن في منشور على منصة "إكس" : "لقد تحدثت إلى الرئيس الأذربيجاني علييف اليوم ودعوته إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية في ناغورني قرة باغ. ومن الأهمية بمكان أن تقوم أذربيجان بتهدئة الوضع من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع".

وأسفرت العملية العسكرية الأذربيجانية التي بدأت الثلاثاء للسيطرة على إقليم ناغورني قرة باغ المتنازع عليه في جنوب القوقاز عن مقتل 27 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين، وفقا للإدارة المحلية.

وكتب جيجام ستيبانيان، أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في الإدارة المحلية، في منشور عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك 27 قتيلا، بينهم مدنيان. وأوضح أن العدد جاء من مشرحة ستيباناكيرت، أكبر مدن ناغورني قرة باغ.

وقال ستيبانيان إن من بين المصابين هناك 29 مدنيا، مضيفا أن نحو سبعة آلاف شخص من 16 تجمعا تم إجلاؤهم بسبب قصف القوات الأذربيجانية.

وشنت أذربيجان صباح الثلاثاء عملية عسكرية كبيرة ضد إقليم ناغورني قرة باغ المتنازع عليه بدعوى معاقبة أرمينيا على انتهاكات وقف إطلاق النار في "عملية لمكافحة الإرهاب ذات طابع محلي لاستعادة النظام الدستوري".

يذكر أن ناغورني قرة باغ يقع على أراضي أذربيجان لكن تقطنه أغلبية من الأرمن، كما أن له حكومة محلية هي جمهورية "آرتساخ" غير المعترف بها.

وأشارت وزارة الدفاع الآذرية إلى أن الحملة ستستمر حتى انسحاب القوات الأرمينية من المنطقة، التي تم تحديدها في اتفاق وقف إطلاق النار في حرب 2020.

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