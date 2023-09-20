الإمارات الأولى إقليمياً بمؤشر «النظام القانوني وحقوق الملكية»

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في مؤشر ((النظام القانوني وحقوق الملكية))، وهو أحد المؤشرات التي تضمنها التقرير الصادر عن الحرية الاقتصادية على مستوى العالم في 2023، من ((معهد فريزر))، المؤسسة الفكرية الكندية المعروفة المتخصصة في شؤون السياسة العامة.

ونالت الإمارات عن هذا المؤشر 7.03 درجات من أصل 10 درجات. وجاء ترتيب الإمارات في هذا المؤشر بالمركز الـ30 عالمياً، وهو ترتيبها نفسه العالمي أيضاً في مؤشر فرعي آخر، وهو مؤشر ((تنظيم الأعمال التجارية))، الذي نالت فيه 7.47 درجات من أصل 10 درجات.

ونالت الإمارات العلامة الكاملة ((10 من أصل 10 درجات)) في ثلاثة معايير ضمن المؤشر الفرعي ((تنظيم الأعمال التجارية))، وهي: ((توفير الائتمان للكيانات المنتمية إلى القطاع الخاص))، و((كُلفة إنهاء خدمة الموظفين))، و((سهولة استصدار التراخيص للشركات التجارية)).