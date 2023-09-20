الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين
التاريخ
9/20/2023 5:12:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين قبل بدء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق.
واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1933.31 دولاراً للأوقية بعدما بلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر، وارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1955 دولاراً للأوقية.
وقال إدوارد جاردنر، الخبير الاقتصادي في مجال السلع الأولية بكابيتال إيكونومكس: ((أي توقعات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنه سيرفع أسعار الفائدة بأكثر مما راهن عليه المستثمرون من قبل يمكن أن يكون لها تأثير في دفع أسعار الذهب للانخفاض)). ومهدت سرعة النمو وتراجع التضخم ومتانة سوق العمل الطريق لتوقعات محدثة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، ستعكس على الأرجح إيمانهم المتزايد باحتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد.
MENAFN20092023000110011019ID1107104887
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.