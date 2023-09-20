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الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين

9/20/2023 5:12:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين قبل بدء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1933.31 دولاراً للأوقية بعدما بلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر، وارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1955 دولاراً للأوقية.

وقال إدوارد جاردنر، الخبير الاقتصادي في مجال السلع الأولية بكابيتال إيكونومكس: ((أي توقعات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنه سيرفع أسعار الفائدة بأكثر مما راهن عليه المستثمرون من قبل يمكن أن يكون لها تأثير في دفع أسعار الذهب للانخفاض)). ومهدت سرعة النمو وتراجع التضخم ومتانة سوق العمل الطريق لتوقعات محدثة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، ستعكس على الأرجح إيمانهم المتزايد باحتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد.

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