داماك تتعاقد مع «بتكو للمقاولات» لبناء مسجدين في هيلز 1 و2

منحت داماك العقارية عقوداً لشركة ((بيتكو للمقاولات)) لبناء مسجدين كبيرين في مجتمعي ((داماك هيلز)) و((داماك هيلز 2)). سيحل هذان المسجدان مكان المساجد المؤقتة الموجود حالياً، وهي مساجد متنقلة مسبقة الصنع تتسع لعدد محدود من المصلين، في حين ستصل الطاقة الاستيعابية للمسجدين الجديدين إلى 673 مصلٍّ لكل منهما.

وسيتميز المسجدان الجديدان بموقعهما الحيوي على طول الطريق الدائرية لكل مجتمع، ما يضمن سهولة الوصول إليهما من كل الاتجاهات، ولجميع السكان والزوار على حدٍّ سواء. هذا وقد بدأت بالفعل الأعمال التحضيرية في كلا الموقعين، حيث من المتوقع الانتهاء من أعمال البناء بحلول الربع الأول من عام 2025.

وقال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في شركة داماك العقارية: ((يسعدنا التعاون مع بيتكو للمقاولات لإضافة المزيد من الخدمات إلى مجتمعي داماك هيلز وداماك هيلز 2)).

وتضم محفظة داماك العقارية عدة مجتمعات سكنية رئيسية تقدم أنماطاً مختلفة من أسلوب الحياة الفاخرة. من أبرز هذه المشاريع ((داماك هيلز))، أول مجتمع رئيسي لشركة داماك في دبي، الذي شهد مؤخراً افتتاح مركز تسوق مجتمعي يغطي مساحة 110,000 قدم مربعة، ويضم طيفاً واسعاً من خيارات التجزئة والضيافة والترفيه.