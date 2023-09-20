4 شركات تستحوذ على %40 من وزن المؤشر العام لسوق دبي المالي

أنجز سوق دبي المالي، المراجعة الدورية ربع السنوية لعينة المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، مشيراً إلى أن تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم المتضمنة في المؤشرات تم اعتباراً من يوم أمس الأول الموافق 18 سبتمبر 2023.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، استحوذت 4 شركات على نحو 40% من إجمالي وزن المؤشر العام وهي ((دبي الإسلامي)) بحصة 10%، و((إعمار العقارية)) بوزن 10%، و((ديوا)) 10%، و((الإمارات دبي الوطني)) بنسبة 10%.

وجاء سهم ((العربية للطيران)) في المركز الخامس بوزن 6.43%، ثم ((دبي للاستثمار)) 6.31%، و((دبي التجاري)) 4.91% و((سالك)) 4.87% و((إعمار للتطوير)) 4.71% و((المشرق)) 4.34% و((دو)) 4.18% و((مصرف عجمان)) 3.09% و((إمباور)) 2.81% و((الخليج للملاحة)) 2.2%.

وحل سهم شركة سوق دبي المالي في المركز الـ 15 بوزن 2.13% و((تبريد)) 1.88% و((أرامكس)) 1.6% و((تعليم)) 1.54% و((ديار)) 1.52% و((تيكوم)) 1.35% و((الاتحاد العقارية)) 1.35% و((أمانات)) 1.2%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.

المؤشر الإسلامي

وبالنسبة لأوزان الشركات في المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي، استحوذت 3 أسهم على نحو 30% من إجمالي وزن المؤشر وهي: ((إعمار العقارية)) بحصة 10% و((دبي الإسلامي)) بوزن 10% و((ديوا)) بنسبة 10%.

وتصدر سهم ((العربية للطيران)) المركز الرابع بوزن 8.45% ثم ((دبي للاستثمار)) 8.29% و((سالك)) 6.4% و((إعمار للتطوير)) 6.19% و((دو)) 5.49% و((مصرف عجمان)) 4.06% و((إمباور)) 3.7%، و((الخليج للملاحة)) 2.89% و((سوق دبي المالي)) 2.8% و((تبريد)) 2.47% و((جي اف اتش)) 2.15%.

وبلغ وزن سهم ((أرامكس)) في المؤشر الإسلامي 2.1% و((تعليم))2.02% و((ديار))1.99% و((تيكوم))1.78% و((الاتحاد العقارية))1.77% و((السلام البحرين))1.66% و((أمانات))1.58% و((دبي للمرطبات))1.14% و((الأنصاري))1%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.

وتستند مؤشرات سوق دبي المالي بما في ذلك المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، والمؤشرات القطاعية إلى أفضل الممارسات، الأمر الذي يوفر لكافة المتعاملين مؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها.

وتتولى شركة((اس آند بي داو جونز انديسيز))العالمية مهمة((وكيل احتساب المؤشرات))، علماً أنه يتم احتسابها على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر مع إعادة موازنتها بصورة ربع سنوية تحت إشراف لجنة مُختصة مستقلة.