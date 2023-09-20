مؤشر سوق دبي يصعد لأعلى مستوى في 3 أسابيع

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.65 % أمس إلى مستوى 4074.72 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 3 أسابيع تقريباً، ليربح رأسماله السوقي ما يقارب 2.8 مليار درهم.

وقاد سهما ((المشرق)) و((الإمارات دبي الوطني)) ارتفاعات 19 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 6.7 % و2.9 % على التوالي، في حين واصل سهم ((الإمارات دبي الوطني)) تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 123 مليون درهم ليستحوذ السهم على 31.4 % من سيولة السوق الإجمالية بختام جلسة أمس، مرتفعاً 2.9 % ليغلق عند سعر 17.8 درهماً.

وارتفع في سوق دبي المالي بختام جلسة أمس أسهم تيكوم 2.3 %، والوطنية الدولية القابضة 2.1 %، وإعمار للتطوير 1.97 %، وإعمار العقارية 1 %، ودبي الإسلامي 0.35 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 97 مليون درهم بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 147 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 49.9 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، هامشياً بنسبة 0.05 % إلى مستوى 9822.31 نقطة.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 227.9 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 141.4 مليون درهم، مرتفعاً 2.7 %، ليغلق عند سعر 20.7 درهماً.

وفي سوق أبوظبي قفز سهما بالمز الرياضية 14.9 %، وأي دي سي كوربوريشن 14.2 % بالحد الأقصى، وارتفع جلفار 9.6 %، وحياة للتأمين 7.9 %، والعالمية القابضة 0.6 %.

القيمة السوقية

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يقارب 5.8 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.544 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 3.550 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.862 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و687.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.34 مليار درهم بختام جلسة أمس، توزعت بين 952.8 مليون درهم في سوق أبوظبي و391.6 مليون درهم في سوق دبي.

سجل السوقان إجمالي 18.8 ألف صفقة شملت 290.03 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 93.05 مليون سهم في سوق دبي و193.98 مليون سهم في سوق أبوظبي.