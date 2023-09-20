1.07 تريليون درهم الودائع شبه النقدية في يوليو

كشف مصرف الإمارات المركزي، عن تجاوز الرصيد التراكمي للودائع شبه النقدية حاجز التريليون درهم إلى 1.077 تريليون درهم في يوليو الماضي، بارتفاع 22% مقابل 885.4 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 191.7 مليار درهم.

وأوضح ((المركزي))، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة لشهر يوليو 2023، أن الودائع شبه النقدية زادت على أساس شهري 0.54% توازي 5.8 مليارات درهم، مقارنة بنحو 1.071 مليار درهم في يونيو 2023، بينما زادت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 11.5% مقارنة بنحو 966.1 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي.

الودائع النقدية

وأشار ((المركزي)) إلى ارتفاع الودائع النقدية 7.5% إلى 669 مليار درهم في يوليو الماضي، مقابل 622.1 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة 46.9 مليار درهم، بينما صعدت 0.12% مقابل 668.2 مليار درهم في يونيو الماضي.

وزادت الودائع النقدية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 5.25% مقابل 635.6 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي، بزيادة تعادل 33.4 مليار درهم.

و((الودائع شبه النقدية))، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف ((الودائع النقدية)) بأنها كل الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.

الودائع الحكومية

وطبقاً لإحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 440 مليار درهم في يوليو الماضي بنمو 21.4% مقابل 362.3 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة 77.7 مليار درهم، بينما ارتفعت بنسبة 2.8% أو ما يعادل 11.9 مليار درهم مقابل 428.1 مليار درهم في يونيو الماضي.

القاعدة النقدية

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 33% لتصل إلى 625 مليار درهم في يوليو الماضي مقارنة بنحو 469.9 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 155 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.45% مقابل 622.2 مليار درهم في يونيو 2023.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 196.8 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و176.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و130.6 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك، و121.1 مليار درهم حساب الاحتياطي.