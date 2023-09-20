«الإمارات دبي الوطني» يوسع محفظة منتجاته المرتبطة بالاستدامة

أبرم بنك الإمارات دبي الوطني شراكة مع منصة ((كوريوليس إي إس جي)) من ((تريد صن))، أول شركة في العالم تقدم حلولاً مؤتمتة لقياس وتقييم الأداء البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات.

وستوفر هذه الشراكة الجديدة لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني من الشركات والمؤسسات إمكانية الاطلاع على مؤشرات وتصنيفات الأداء البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات لشركائهم في سلسلة التوريد، والاستفادة منها لتشجيع الموردين الحاليين على اعتماد عمليات مستدامة، إلى جانب تسهيل اختيار شركاء جدد في سلسلة التوريد يدعمون أهداف تلك الشركات وتطلعاتها في مجال العمل البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عملاء البنك من تقليل المخاطر المتعلقة بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة والتي قد تضر مباشرة بالربحية، بما في ذلك التغييرات التنظيمية والأنشطة التشغيلية السلبية وأي مخاطر متعلقة بالسمعة.

وقال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: ((الشراكة تعكس التزام المجموعة بدعم عملائها خلال رحلتهم في مجال العمل البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات وتزويدهم بمجموعة واسعة من حلول التمويل التجاري في السوق.