«المحاسبين القانونيين»: انضمام الإمارات إلى البريكس يعزز النظرة الإيجابية للمستقبل

أكد أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، والذي أعدته مؤسسة ((أكسفورد إيكونوميكس)) بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز أنه رغم ضعف الأداء الاقتصادي للمنطقة في الربع الثاني، نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، يظل التفاؤل سائداً مع بقاء النشاط غير النفطي قوياً في أرجاء المنطقة.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.9% في عام 2024، بانخفاض عن 4.3% المتوقعة هذا العام.

وبحسب تقرير الربع الثالث، هناك مؤشرات مشجعة في القطاع غير النفطي والطلب المحلي. وأفادت الشركات بتحقيق نمو في قاعدة عملائها ومعدلات التوظيف؛ ومع ذلك، فإن هذا الأداء الإيجابي قد يواجه تحديات بسبب التأثير الوشيك لأسعار الفائدة المرتفعة على الاستهلاك والاستثمارات الخاصة.

مرونة كبيرة

ويُظهر النمو في القطاع غير المتعلق بالطاقة بالمنطقة مرونة كبيرة، مدفوعاً في المقام الأول بالقطاعات المرتبطة بالسياحة، حيث توضح البيانات توسعاً مضاعفاً في خدمات النقل، والتخزين، والإقامة، والغذاء. ويشهد قطاع السياحة نمواً سريعاً في دبي، بزيادة 20% عن الربع الأول من 2023، مع استضافة رقم قياسي بلغ 8.6 ملايين سائح.

البريكس

وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يؤدي انضمام الإمارات والسعودية إلى مجموعة البريكس العام المقبل إلى خلق فرص جديدة لزيادة التجارة والاستثمار. وسيساعد هذا التطور أيضاً على تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي، مما يعزز النظرة الإيجابية للمستقبل.

وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: يواصل القطاع غير النفطي ازدهاره حيث تستمر الطفرة التي يشهدها قطاع السياحة في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في دول التعاون .

تضخم

ويشير التقرير أيضاً إلى المستوى الإيجابي للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الأخيرة، بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود. ومع ذلك، وعلى الرغم من التوقعات بعودة التضخم إلى طبيعته، فمن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند نفس مستويات ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي، مما يمنع المصارف المركزية الإقليمية من خفض أسعار الفائدة قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي.