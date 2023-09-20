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استقالة عضو مجلس إدارة في «إشراق للاستثمار»

9/20/2023 5:12:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((إشراق للاستثمار)) استقالة جاسم حسين أحمد آل علي من عضوية مجلس إدارة الشركة. ووفق إفصاح لسوق أبوظبي، أشارت الشركة إلى أن العضو المستقيل غير تنفيذي ومستقل، وقدم الاستقالة لأسباب شخصية.

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