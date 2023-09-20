استقالة عضو مجلس إدارة في «إشراق للاستثمار»

استقالة عضو مجلس إدارة في «إشراق للاستثمار»
التاريخ
9/20/2023 5:12:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت شركة ((إشراق للاستثمار)) استقالة جاسم حسين أحمد آل علي من عضوية مجلس إدارة الشركة. ووفق إفصاح لسوق أبوظبي، أشارت الشركة إلى أن العضو المستقيل غير تنفيذي ومستقل، وقدم الاستقالة لأسباب شخصية.
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