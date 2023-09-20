منتدى ريادة الأعمال المستدامة ينطلق 4 أكتوبر بأبوظبي

أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة عن انطلاق منتدى ريادة الأعمال المستدامة 2023 في فندق أنانتارا القرم الشرقي بأبوظبي يومي 4 و5 أكتوبر المقبل تحت شعار ((النمو الإيجابي للطبيعة)) استجابة للأزمات العالمية الملحة، وضرورة معالجة قضايا تغير المناخ وفقدان الطبيعة.

وسيتم خلال المنتدى تحويل الانتباه من التحديات الفورية إلى العواقب طويلة الأجل لأزمة المناخ. ويسعى المنتدى لاستكشاف سبل تعزيز استجابة الشركات والأسواق والمجتمع بطرق أكثر فاعلية، بينما تتعمق المناقشات في تناول آثار هذه الشكوك على استراتيجية الأعمال والتخطيط المالي والنهج التعاوني لتسريع المسار نحو النمو الإيجابي للطبيعة.

ويأتي المنتدى هذه السنة بالتزامن مع العام الإماراتي للاستدامة، وتماشياً مع الاحتفال بالذكرى السنوية الـ15 لتأسيس المجموعة 2008 - 2023، ومؤتمر الأطراف ((COP28))، الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل.

وقال عبيد عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة: ((ترغب الجهات المعنية بالأعمال رؤية الالتزام الوثيق من جميع الشركات بالقضايا البيئية والمجتمعية مع التركيز على أهمية التحلي بالشفافية والمسؤولية في ذلك.

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى نحو 200 موفد، من بينهم قادة الصناعة والخبراء والمؤثرون، كما يوفر منصة ديناميكية لقادة الفكر للمساهمة بخبراتهم والمشاركة في حوار هادف وتشكيل مستقبل ممارسات الأعمال المستدامة والابتكار والإفصاح)).

وقالت هدى الحوقاني، مدير مجموعة أبوظبي للاستدامة: ((يتمثل الهدف الرئيس للمنتدى في الارتقاء بجودة النقاش الذي يدور حول الجدوى من الاستدامة من خلال الجمع بين الشركات المؤثرة والمستثمرين والجهات الحكومية في المنطقة مع التركيز على تعزيز المناقشات رفيعة المستوى حول القضايا ذات الأولوية، حيث يتيح المنتدى مساحة فريدة لتبادل الآراء والرؤى والاستراتيجيات المبتكرة)).