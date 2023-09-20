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«اقتصادية عجمان» تختتم برنامج «الدبلوم المهني لإدارة المشاريع الاحترافية»

9/20/2023 5:12:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان برنامج ((الدبلوم المهني لإدارة المشاريع الاحترافية))، الذي استمر على مدار خمسة أيام في فندق عجمان سراي، حيث تم تخريج 15 موظفاً من نخبة موظفي الدائرة من الفئات الوظيفية القيادية والإشرافية والتنفيذية باعتماد من البورد الأمريكي، بهدف إعداد كوادر بشرية مُمكّنة ومؤهلة، وصقل قدراتهم وإمكانياتهم وخبراتهم، وخلق قوة عاملة متمرسة تتمتع بمهارات عالية، ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

وتناول الدبلوم الإطار العام لإدارة المشاريع وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ورسم خريطة متسلسلة من الإجراءات وخطوات العمل التي تغطي مراحل المشروع بدءًا من مرحلة التأسيس مرورًا بمرحلة التخطيط، ثم التنفيذ، والمتابعة والتحكم، وصولاً إلى مرحلة الإغلاق.

وقال عبدالله الحمراني، مدير عام الدائرة، إن الاستثمار في رأس المال البشري وتدريبهم على الإدارة المثلى للمشاريع يعتبر عاملًا رئيسيًا لأي جهة تتطلع إلى تحقيق رؤيتها وخطتها الاستراتيجية، ويتناغم ذلك مع تحفيز الموظفين، وضمان إدارة مشاريعهم وفق مبدئي الكفاءة والفعالية، إضافة إلى تنفيذ الدبلوم من خلال الاستعانة بمواهب كوادرنا الوظيفية.

وقالت فاطمة عبدالله، مدير مكتب إدارة المشاريع، إن الدبلوم شكل نقلة مهمة للمشاركين الذين أعربوا عن حجم الفائدة التي اكتسبوها من جميع المحاور والتطبيقات المطروحة في الدبلوم، وتقديرهم للدائرة على اهتمامها ودعمها لتنمية مهاراتهم.

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