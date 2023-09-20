«عمومية أبوظبي الوطنية للفنادق» تجتمع للموافقة على تجزئة الأسهم 17 أكتوبر

«عمومية أبوظبي الوطنية للفنادق» تجتمع للموافقة على تجزئة الأسهم 17 أكتوبر
التاريخ
9/20/2023 5:12:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
دعت شركة ((أبوظبي الوطنية للفنادق)) إلى اجتماع الجمعية العمومية 17 أكتوبر للموافقة على قرار تجزئة الأسهم وفقاً لمعدل تجزئة واحد إلى عشرة.
وستصبح القيمة الاسمية للسهم 10 فلوس بدلاً من درهم ، وسيكون عدد الأسهم 12 مليار سهم بدلاً من 1.2 مليار. وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، ستنظر الجمعية بتعديل النظام الأساسي بموجب قرار خاص بالموافقة على تجزئة الأسهم، ليعكس القيمة الاسمية وعدد الأسهم.
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