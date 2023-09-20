«عمومية أبوظبي الوطنية للفنادق» تجتمع للموافقة على تجزئة الأسهم 17 أكتوبر

دعت شركة ((أبوظبي الوطنية للفنادق)) إلى اجتماع الجمعية العمومية 17 أكتوبر للموافقة على قرار تجزئة الأسهم وفقاً لمعدل تجزئة واحد إلى عشرة.

وستصبح القيمة الاسمية للسهم 10 فلوس بدلاً من درهم ، وسيكون عدد الأسهم 12 مليار سهم بدلاً من 1.2 مليار. وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، ستنظر الجمعية بتعديل النظام الأساسي بموجب قرار خاص بالموافقة على تجزئة الأسهم، ليعكس القيمة الاسمية وعدد الأسهم.