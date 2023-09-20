«آية» في دبي.. فنون وإبداع

«آية» في دبي.. فنون وإبداع
التاريخ
9/20/2023 5:12:57 AM
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تحفل دبي بوجهات الفن والترفيه المتنوعة، التي تحاكي وتستحضر عوالم الإبداع الفريدة والتكنولوجيا العصرية، ومن بين ذلك وجهة ((آية)) في وافي مول، التي توفر لزوارها تجربة غنية بالمتعة الفريدة المحلقة على أجنحة الابتكارات التقنية العصرية والفنون الإبداعية والخيال والتنوع.
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