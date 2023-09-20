الوظائف المرهقة بدنياً تصيب بالخرف

الوظائف المرهقة بدنياً تصيب بالخرف
التاريخ
9/20/2023 5:12:57 AM
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كشفت دراسة نشرتها المجلة العلمية ((ذي لانسيت))، أن الذين يعملون في وظائف تتطلب جهداً بدنياً كبيراً قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف والضعف الإدراكي. ووجدت الدراسة التي أجراها المركز الوطني النرويجي للشيخوخة والصحة أن الذين يكدحون في وظائف مرهقة بدنياً لفترات طويلة من الزمن قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمرض سرقة الذاكرة.
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