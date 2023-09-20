الوظائف المرهقة بدنياً تصيب بالخرف

كشفت دراسة نشرتها المجلة العلمية ((ذي لانسيت))، أن الذين يعملون في وظائف تتطلب جهداً بدنياً كبيراً قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف والضعف الإدراكي. ووجدت الدراسة التي أجراها المركز الوطني النرويجي للشيخوخة والصحة أن الذين يكدحون في وظائف مرهقة بدنياً لفترات طويلة من الزمن قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمرض سرقة الذاكرة.

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