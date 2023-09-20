نسخة رقمية لدولة تتلاشى في مياه المحيط الهادئ

أعلنت سلطات دولة توفالو في المحيط الهادئ أن البلاد ستستمر في الوجود حتى لو اختفت جزرها تحت ماء المحيط، وفق ما أفادت صحيفة ((آر. إن. زد)). وتغرق البلاد تدريجياً وتختفي تحت الماء بسبب ارتفاع منسوب المحيط المائي العالمي، وقد أعلن سكان الدولة عن رغبتهم في إعداد نسخة رقمية من البلاد.

وقال وزير الخارجية السابق للبلاد، سيمون كوفي، إن مثل هذا البند قد ظهر في دستور الدولة، أو بالأحرى فإن توفالو ستبقى إلى الأبد، على الرغم من احتمال فقدان أراضيها المادية. ووصف سيمون كوفي توفالو بأنها أول دولة في العالم تعرف نفسها بهذه الطريقة. وأضاف إن هذه الصياغة للقضية تعكس ثقافة الشعب وتاريخه وروحه. وقال الوزير السابق: ((إنه جزء من هويتنا، ونحن نريد أن يستمر ذلك)).

يذكر أن توفالو تقع على جزر بولينيزيا المرجانية في المحيط الهادئ، ويسكنها 12000 نسمة. وتبلغ مساحة الجزر الأربع التي تشملها الدولة 25 كيلومتراً مربعاً. ومع أن توفالو إحدى أصغر الدول في العالم إلا أنها من أشد الدول فقراً، فمواردها تنحصر في الزراعات المعاشية والصيد البحري وفي مبيعات محدودة جداً من لب النارجيل ولا تستطيع الاستغناء عن المساعدات الدولية التي توفرها الدول الغربية في شكل هبات.