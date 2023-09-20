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بريطاني يدخل«غينيس» بوشم اسم ابنته 667 مرة

9/20/2023 5:12:57 AM
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دخل البريطاني، مارك إيفانز، موسوعة ((غينيس)) أخيراً، بعد تعبيره عن حبه الكبير لابنته لوسي من خلال وشم اسمها 667 مرة على جسده. ودخل إيفانز الموسوعة في وقت سابق عام 2017، بعد أن وشم اسم ابنته على ظهره 267 مرة، لكنه خسر الرقم القياسي عام 2020 عندما تفوقت عليه به ديدرا فيجيل وهي شابة في الـ27 من عمرها، وشمت اسمها على جسدها 300 مرة.

وعلى الرغم من عدم وجود مساحة كافية على ظهره، صمم إيفانز على استعادة اللقب، لذا استمر في وشم اسم ((لوسي)) على فخذيه، وكتب اسم طفلته 400 مرة، 200 مرة على كل ساق. وقال إيفانز لموسوعة غينيس إنه قرر تسجيل الرقم القياسي العالمي، للاحتفال بعيد ميلاده ابنته.

يذكر أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية هو كتاب مرجعي يصدر سنوياً، يحتوي على الأرقام القياسية العالمية المعروفة. الكتاب بنفسه حقق رقماً قياسياً، حيث إنه يعتبر سلسلة الكتب الأكثر بيعاً على الإطلاق. وقد تم إصدار أول نسخة من الموسوعة في 1955. وتعد هذه الموسوعة من أدق المراجع التي يتم الرجوع إليها في معرفة الأرقام القياسية.

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