رؤية وجوه غير موجودة تزداد بعد الإنجاب

أظهر علماء نفس في أستراليا أن الميل لرؤية وجوه غير موجودة بالفعل، في ظاهرة تسمى ((باريدوليا الوجه))، قد يكون مرتفعاً لدى النساء عند الإنجاب حديثاً، وفق ((ساينس ألرت)).

وتعدّ النتائج، الصادرة عن ((جامعة كوينزلاند))، الأولى من نوعها التي تشير إلى أن ((باريدوليا الوجه)) تتقلب طوال فترة البلوغ، ومن المحتمل أن تزيد وتتناقص مع التقلبات في مستويات هرمون معين. وعندما يُعطى ((الأوكسيتوسين الاصطناعي)) للبشر، يمكن للهرمون أن يزيد من الحساسية لإشارات الوجه المختلفة. وكتب الباحثون: ((حساسيتنا لمواجهة ((باريدوليا)) تزداد خلال فترة الأمومة المبكرة، وربما تعزز الترابط الاجتماعي)).