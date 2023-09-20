كويكب على موعد مع الأرض بعد 159 عاماً

كشف علماء وكالة ((ناسا)) أنهم في ((المرحلة الأخيرة)) من مهمتهم لتجنب اصطدام كويكب بالأرض بقوة تعادل 22 قنبلة ذرية، وفق ((ميرور)). ويعتقد العلماء أن يوم 24 سبتمبر 2182 يمثل اليوم الذي يمكن أن يضرب فيه الكويكب ((بينو)) الأرض. و((بينو)) يمر بالقرب من كوكبنا كل ست سنوات، لكنه سيكون في أقرب لقاء له مع الأرض بعد 159 عاماً من الآن.

وبرغم أن احتمالات وقوع ضربة كارثية محدودة إلا أن ((ناسا)) أطلقت مركبة فضائية إلى ((بينو)) قبل سبع سنوات لجمع عينات منه. ويأملون أن تساعد في إعدادهم، في حالة الحاجة، إلى مهمة تغيير مسار. وستصل عينات الكويكب إلى الأرض هذا الأسبوع، وتهبط في صحراء يوتا في 24 سبتمبر.