فتح باب التطوع في «الشارقة الدولي للكتاب»

أعلنت ((هيئة الشارقة للكتاب)) بالتعاون مع ((مركز الشارقة للعمل التطوعي)) عن فتح باب التسجيل للمتطوعين في فعاليات الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي سيقام خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة بفعالية في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة وخدمة جمهور المعرض واكتساب مهارات إضافية من خلال العمل التطوعي.

ووجهت الهيئة دعوة للراغبين في التطوع من الفئات العمرية 60-18 عاماً بالتسجيل حتى 25 سبتمبر الجاري على الرابط التالي:

قبول المتطوعين الذين لديهم مهارة تمكنهم من الإبداع في الإشراف على الاحتفالات ودعم وإرشاد زوار المعرض ومساعدة القائمين على دور النشر والتعاون مع فرق العمل الأخرى.