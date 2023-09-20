Wednesday, 20 September 2023 01:46 GMT

فتح باب التطوع في «الشارقة الدولي للكتاب»

9/20/2023 5:12:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

أعلنت ((هيئة الشارقة للكتاب)) بالتعاون مع ((مركز الشارقة للعمل التطوعي)) عن فتح باب التسجيل للمتطوعين في فعاليات الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي سيقام خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة بفعالية في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة وخدمة جمهور المعرض واكتساب مهارات إضافية من خلال العمل التطوعي.

ووجهت الهيئة دعوة للراغبين في التطوع من الفئات العمرية 60-18 عاماً بالتسجيل حتى 25 سبتمبر الجاري على الرابط التالي:

قبول المتطوعين الذين لديهم مهارة تمكنهم من الإبداع في الإشراف على الاحتفالات ودعم وإرشاد زوار المعرض ومساعدة القائمين على دور النشر والتعاون مع فرق العمل الأخرى.

MENAFN20092023000110011019ID1107104810

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث