فتح باب التطوع في «الشارقة الدولي للكتاب»
التاريخ
9/20/2023 5:12:56 AM
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أعلنت ((هيئة الشارقة للكتاب)) بالتعاون مع ((مركز الشارقة للعمل التطوعي)) عن فتح باب التسجيل للمتطوعين في فعاليات الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي سيقام خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.
وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة بفعالية في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة وخدمة جمهور المعرض واكتساب مهارات إضافية من خلال العمل التطوعي.
ووجهت الهيئة دعوة للراغبين في التطوع من الفئات العمرية 60-18 عاماً بالتسجيل حتى 25 سبتمبر الجاري على الرابط التالي:
قبول المتطوعين الذين لديهم مهارة تمكنهم من الإبداع في الإشراف على الاحتفالات ودعم وإرشاد زوار المعرض ومساعدة القائمين على دور النشر والتعاون مع فرق العمل الأخرى.
MENAFN20092023000110011019ID1107104810
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