«الذاكرة هي الخياطة» في دبي.. نسيج اليوميات بالصور

يضم معرض ((الذاكرة هي الخياطة))، المستمر حتى الثالث من نوفمبر في غاليري ((غرين آرت)) بدبي، أعمالاً فنية في النسيج لمبدعين مهرة، قاموا بتوظيف تنوع من التقنيات؛ من التزيين والتلبيد إلى التطريز اليدوي والآلي وغيرها، بهدف تحويل صور فوتوغرافية وترجمتها بأسلوبهم الخاص على قماش.

ويأتي فنانو النسيج من عوالم مختلفة، كل له نهجه الخاص، وكل نهج يأتي بمواد مختلفة، ويجلب معه أيضاً احتمالات تصويرية، وبينما اعتمد بعضهم على ألبوم صور العائلة لتصوير تجارب النزوح، نقب غيرهم في الأرشيفات الشخصية والجماعية لشعوب بلدانهم لعرض تجاربهم مع التاريخ الاستعماري.

وعن عنوان المعرض، تفيد مجلة ((أوكولا)) العالمية، أنه مستمد من جملة شهيرة في رواية ((أورلاندو)) للكاتبة البريطانية فيرجينا وولف، كانت قد اعتمدت فيها أعمال النسيج كاستعارة لعمليات الذاكرة التي تدمج الأجزاء المتباينة للحياة اليومية في نسيج سردي متصل ومفكك كما تفعل الحياكة، وما يزيدها تعقيداً في المعرض، هي وسيلة التصوير الفوتوغرافي، التي أحدثت تحولاً عميقاً في علاقة البشر بالذاكرة.

وهذا المعرض هو الأول ضمن سلسلة معارض من تنظيم مورتزا فالي في غاليري ((غرين آرت)) لعرض مقاربات معاصرة لفن النسيج والألياف. ونشاهد من خلاله أعمال الأفغانية الكندية هاناغاما أميري، والفلبيني شيان دايرتي، والأمريكية مليسا جوزيف، والجنوب أفريقي ليبوهانغ كيغاني، والهندية جاغديب ريانا واللبناني رائد ياسين.

وعلى الرغم من اختلاف أعمالهم من ناحية الصور والتقنية، إلا أنها كلها أعمال للذاكرة، وتنخرط في أعمال إحياء الذكرى وتتعارض مع آنية التقاط الصور الفوتوغرافية، حيث يعيد العمل التراكمي لأعمال النسيج تقديم النسيج المعقد وغير المتوقع للذاكرة لإفساح المجال للخيال.

تجارب

وتتميز أعمال الجنوب أفريقية بيوهانج كغاني، باعتمادها على ألبوم العائلة، وهي تستخدم قصاصات فوتوغرافية مستمدة من الصور في تركيبات لتروي تاريخ العائلة الشخصي والجماعي. وأفيد أن هذا المعرض يقدم أول سلسلة نسيج من إبداعها تعرفنا من خلالها على أفراد عائلتها في مجموعة أعمال من القماش الأسود والأبيض والرمادي، لتظل وفية للصور الأصلية.

وفي المعرض، تستخدم الفنانة الأفغانية الكندية، هانغاما أميري، تقنية مماثلة ولكن على عكس كغاني، تستخدم اللون والنمط في سلسلة ذكرياتها المستندة إلى الصور المتبادلة مع والدها خلال انفصالها عنه. وبينما تنبض صورها بلحظات ضائعة من حياتهما معاً وبوحدة تنبض بالانفصال عن الأسرة والوطن، فإنها من خلال تكبيرها وتجميعها باستخدام قطع القماش، تستعيد العلاقات العائلية الحميمية التي فقدتها ويوفر تجاوز الصور الأصلية إحساساً بالعزاء ومساحة للشفاء.

ويوظف رائد ياسين الذي ينحدر من عائلة خياطين في لبنان ذكرياته التي وثقتها الصور لإحياء أرشيف العائلة الضائع بسب النزوح المتكرر. وفي مشاهد من التجمعات والاحتفالات المطرزة آلياً على أقمشة من المصنع يقصد جعلها شخصية وعالمية في الوقت نفسه، وحميمة ومنتجة بكميات كبيرة، وكأنه بهذه الازدواجية تتحدث أعماله عن استحالة استعادة الأصل المفقود، سواء أكان صورة فوتوغرافية أم ذاكرة. وهو يستخدم تقنية التطريز بخيوط الحرير على قماش حريري مطرز. أما مشاهد الخياطة لدى الفنانة مليسا جوزيف، فتم إنشاؤها عبر الضغط بدلاً من الغرز أو النسج. والحصيلة هي أشكال مسطحة وشبه سائلة وحواف ناعمة تحاكي عدم دقة الذاكرة، ما يترجم الصورة إلى انطباع شخصي.

تطريز

وتتميز أعمال الفنان ((شيان دايريت)) الجدارية، وهي جزء من سلسلة بعنوان ((أحلام محمومة من التقدم)) بصور أرشيفية يعود تاريخها إلى فترة الاستعمار الأمريكي للفلبين، تلك الصور تترسخ حرفياً في التاريخ ويزينها الفنان بتعليقه نصوصاً مطرزة ورسوماً توضيحية. فبأجساد الفلاحين في أحد الحقول ينتقد السياسة التنموية النيوليبرالية التي تفشل في الحفاظ على الأراضي الزراعية والغابات.

هذا وتتكيف تطريزات الفنان ((جاجديب راينا)) المعقدة والمعبرة مع الأسلوب التقليدي الذي يمارس في المنطقة والذي يسمى فولكاري. وكان يتم تصنيعه بشكل جماعي باستخدام مواد عضوية مصبوغة يدوياً فيما الأنماط في الفولكاري من غرز رتق متوازية وكثيراً ما تتضمن عينات من الزخارف التقليدية أحياناً مع نص إضافي في الجزء السفلي من العمل.