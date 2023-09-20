«دبي أوبرا».. موسم جديد حافل بالروائع

تستقبل ((دبي أوبرا)) في الموسم الجديد، الذي انطلق في الثامن من سبتمبر الجاري، عروضاً فنية رفيعة المستوى من أنحاء العالم، تتضمن رقص باليه وحفلات موسيقية ومسرحيات، وغيرها من الفنون الأدائية، وهي فعاليات يتوقع لها أن ترتقي بالمشهد الفني المزدهر للمدينة وبتطلعات الدار لتقديم نفسها منصة لجمع فناني الأداء العالميين لتقديم عروض متميزة في الموسيقى والرقص والمسرح والغناء والتمثيل، وما إلى غير ذلك.

وقد أضاء مقال منشور في شبكة أخبار ((بي إن إن بلومبرغ)) الكندية على عروض الموسم الجديد لدار ((دبي أوبرا))، مشيراً إلى أن الدار رفعت مستوى التطلعات الفنية وأعادت تسمية نفسها ((بيت الثقافات)) هذا العام، تحت قيادة الرئيس الجديد والمدير الفني الإيطالي باولو بيتروشيلي، الذي بنى مسيرته المهنية مديراً ثقافياً عاملاً مع مؤسسات عامة وخاصة.

عودة

ولفت المقال إلى أن الموسم الجديد في ((دبي أوبرا)) شهد عودة باليه ((بحيرة البجع)) للموسيقي بيوتر تشايكوفسكي، التي قدمتها فرقة الباليه المجرية الوطنية، وتلك كانت المرة الثالثة على الأقل التي يتم عرض ((بحيرة البجع)) على مسرح ((دبي أوبرا))، وقد تلاها عروض أوبرا ((مدام بترفلاي))، التي قدمتها دار الأوبرا المجرية الوطنية على مدى ليلتين.

كذلك أشار المقال إلى أن بيتروشيلي سوف يستقدم في وقت لاحق اثنين من كبار الفرق الموسيقية، وذلك للمرة الأولى إلى دبي، مثل أوركسترا ((مسرح لاسكالا)) في ميلانو بإيطاليا، وفرقة باليه دار أوبرا روما. كذلك ستُعرض مسرحية ((ماكبث)) ذات الإخراج البريطاني لمدة ثلاثة أيام في شهر نوفمبر. ومن بين الفنانين الآخرين هناك عازفة البيانو اليابانية ماري كيوني، وعازف الكمان الألماني ديفيد غاريت، والسوبرانو الروسية عايدة جاريفولينا، وعازف الكمان اللاتفي جيدون كريمر.

وفي أبريل من المقرر أن تعزف أوركسترا ميوزيك أتيرنا الروسية مقطوعات من ((تشايكوفسكي)) و((فاغنر)) لمدة ليتلين، بينما يوصف بأنه العرض الأول على مستوى المنطقة.

وبالتزامن مع تقديم هذه العروض، أفادت دار ((دبي أوبرا)) أنها تعمل على الارتقاء بثقافة الجمهور الذي قد يكون جديداً على ((دبي أوبرا)) أو على ((الباليه)) أو ((الأوبرا)) حول ما يمكن توقعه عند زيارة ((دبي أوبرا)) لحضور عرض ما، وذلك عبر تسليط الضوء على الإجراءات المعمول بها لضمان أداء ممتع لجميع الضيوف.