ملتقى أديبات الإمارات يسلط الضوء على «الرواية الأولى»

تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى أديبات الإمارات، الذي ينظمه المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من عشرين أديبة وشاعرة إماراتية.

ويتضمن الملتقى الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام جلسات وندوات ثقافية تسلط الضوء على قضايا مهمة خصوصاً فيما يتعلق بالإنتاج الأدبي للمرأة الإماراتية.



وانطلقت فعاليات اليوم الأول من الملتقى في نادي سيدات الشارقة، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الأدبي والثقافي بالدولة، وقالت صالحة عبيد غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي في كلمتها: «نحن اليوم أمام تحديات كبيرة، ونبذل في الواقع مجهوداً كبيراً لاستقطاب أقلام جديدة ولكسب ثقة الأقلام الموجودة بالفعل، ونعمل اليوم جاهدين لإعادة تفعيل دور ونشاط رابطة أديبات الإمارات، لهذا نحاول ألا تتكرر الوجوه والأسماء في فعالياتنا الأدبية، ونتواصل مع الأفراد والمؤسسات لجذب المواهب الجديدة وننظم الورش التدريبية التي تهدف لاكتشاف المواهب».

وألقت عائشة عثمان كلمة الملتقى، حيث قالت: «سيتطرق الملتقى في دورتنا هذه إلى عدد من المواضيع المهمة، التي ستسلط الضوء على تجربة الرواية الأولى، وستناقش من خلال الجلسات الحوارية، السؤال الأهم: لماذا نكتب أدباً؟ وسنتعرف بشكل أقرب على ملامح الرؤية المستقبلية لواقع تجربة الأديبة الإماراتية».

وبدأت فعاليات الملتقى بندوة «الروائيات وذاكرة الرواية الأولى»، وأدارت الحوار نجيبة الرفاعي، وشاركت فيها الأديبات: أسماء الزرعوني، فتحية النمر، عائشة عبدالله، صالحة عبيد حسن.



وتم في نهاية الجلسة فتح باب الحوار بين الأديبات والحضور المهتم بالشأن الثقافي، وأكدت صالحة عبيد حسن أن القراءة تتيح لنا أن نعيش مرات عدة، ونطلع ونحن في أماكننا على ثقافات ومجتمعات عدة، وأكدت أسماء الزرعوني أن الأدب ينبغي أن يحمل قضية ما وهماً ما ليكون له أثر ومكانة وعمق، وأكدت عائشة عبد الرحمن أن الأدب هو الجمع بين الواقع والخيال ومشاركة الكاتب في تجربته الثرية، وأكدت فتحية النمر أن الأدب فرصة للوصول للعقول والأرواح والقلوب.



