«الراوي» يكرم مركز جمعة الماجد

كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم إمارة الشارقة، يوم أول من أمس الاثنين، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي بجائزة «الشارقة الدولية للتراث الثقافي»، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لملتقى الشارقة الدولي للراوي تحت شعار «حكايات النباتات»، والذي تقام فعالياته بمركز إكسبو الشارقة، ويستمر ثلاثة أيام، بحضور الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وعدد من كبار المسؤولين والمثقفين والرواة والمهتمين والإعلاميين.

وقد تسلم التكريم نيابة عن معالي جمعة الماجد، رئيس المركز، الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي.

وتعد جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي التي يمنحها معهد الشارقة للتراث من الجوائز الدولية التقديرية ذات المعايير العلمية المقننة، يمنحها المعهد للأفراد أو المجموعات أو المشروعات، وتتمثل غايتها الرئيسة في تقدير الجهود المبذولة في صون التراث الثقافي وحمايته ودراسته وضمان استمراره، وتتوزع على ثلاثة حقول: أفضل ممارسات صون عناصر التراث الثقافي، وأفضل الرواة (الكنوز البشرية الحية)، وأفضل البحوث والدراسات في التراث الثقافي، وتتضمن هذه الحقول تسع فئات، منها ثلاث فئات في كل حقل: محلي، وعربي، ودولي.

وقد فاز المركز في هذه الجائزة عن حقل أفضل الممارسات في صون عناصر التراث الثقافي (الفئة المحلية)، حيث يحتوي المركز على قسم الثقافة الوطنية الذي يعتبر من الأقسام المهمة التي تهتم بتاريخ الإمارات ومنطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى ما يقتنيه من مكتبة تضم مجموعة نادرة من الوثائق والكتب والخرائط التي يستفيد منها عدد كبير من الباحثين والدارسين.



