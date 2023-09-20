النباتات في السرد الشفاهي في جلسات ملتقى الشارقة للراوي

تواصلت أمس، فعاليات النسخة الـ23 من ملتقى الراوي الدولي، الذي ينظمه معهد الشارقة والتراث برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في الفترة من 18 وحتى 20 سبتمبر الجاري، وبمشاركة 120 من الخبراء والباحثين والإعلاميين المعنيين بالتراث، والذين ينتمون لـ47 دولة عربية وأجنبية.

وتتضمن أجندة اليوم، ثاني أيام الملتقى، عروضاً فلكلورية وجلسات لحكواتيين، بجانب فعاليات أخرى متنوعة تجذب الكثير من الجمهور من الصغار والكبار.

وشهد الملتقى أمس ست جلسات علمية الأولى بعنوان «النباتات في السرد الشفاهي»، وترأستها الدكتورة فاطمة المعمري، والثانية بعنوان «النباتات في التراث الشعبي العربي»، وترأسها الباحث محمد ولد محمد سالم، وثلاث جلسات عن «حكايات النباتات في المتخيّل العربي»، الأولى ترأسها الدكتور أحمد بهي الدين، والثانية ترأستها الباحثة شيخة المطيري، والثالثة برئاسة الدكتور علي الكسادي، وجلسة بعنوان «النباتات في الحكايات والأساطير»، وترأسها الباحث خالد الشحي.

حماية وجهود



وتناولت أولى جلسات الملتقى «حماية التراث الثقافي القطري بين الجهد الفردي والدعم المؤسسي»، وشارك فيها كل من الباحث والمؤرخ د. محمد أحمد المسلماني، والباحث علي عبدالله الفياض، ومحمد سعيد البلوشي الخبير التراثي والكاتب المتخصص، وعلي شبيب آل سالم المناعي الباحث والمتخصص في جمع ودراسة الأدب الشعبي. وأدارها د. خالد محمد الملا.



وحملت الجلسة الأولى من الملتقى عنوان «حكايات النباتات في تراث الإمارات»، وأدارها الناقد والفنان علي العبدان، وشارك فيها عدد من الباحثين والمختصين بالتراث، إذ استعرض الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، موضوع «النباتات في المخيال الشعبي» فيما تحدث الباحث د. راشد المزروعي، عن «غافات كنوغة» وأصل تسميتها في حين قدم د. حمد بن صراي ورقة بعنوان «النباتاتُ والأشجار بين هيبة الحضور وحضور المنفعة».



من جانبها أوضحت د. نهلة إمام مستشارة الثقافة في وزارة الثقافة المصرية موضوع «النباتات.. طقس ودواء» وسعي الإنسان منذ القدم لدراستها وتوظيفها للعلاج والصناعة.

أما الباحثة والكاتبة د. هند السعدي، فتطرقت إلى الرمزية المكانية للشجرة وحضورها في الحكايات الشعبية كنواة تاريخية، وارتباط الإنسان بها، ولذا ظهر ما يسمى «شجرة الخلود» أو «شجرة الحكمة».

وشهدت الجلسات مناقشات لـ23 بحثاً تراثياً عرضها 23 خبيراً وباحثاً من الإمارات، وإيطاليا، والسودان، ومصر، والبحرين، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، وسلطنة عُمان، والجزائر، وسوريا، وتركيا، وقيرغيزستان.

إصدارات



على هامش البرنامج العلمي في اليوم الأول من الملتقى جرى توقيع عدد من الإصدارات القيّمة المرتبطة بالنبات ومعانيه وحكاياته، ومنها: «مختارات الزهيريات من قطر والخليج» لعلي شبيب المناعي، و«غافات كنوغة» للدكتور راشد المزروعي، و«مفردات النخل في اللهجة الإماراتية» لعلي العبدان، و«غاف وقاف.. أربعون قصيدة نبطية في الغافة» للباحث سلطان العميمي، و«معجم الأشجار والنباتات والحبوب في الأمثال الشعبية الإماراتية» للدكتورة عائشة علي الزعابي.