البيئة والاستدامة ضيفا «نادي كتاب بيت الحكمة» على مدار ثلاثة أشهر

يواصل بيت الحكمة برنامج «نادي الكتاب» الفصليّ في جولة جديدة تستمر حتى شهر نوفمبر، يتم عبرها تناول ثلاثة عناوين من أبرز الكتب الأدبية وأكثرها تأثيراً وانتشاراً بهدف التوعية بقضايا البيئة والاستدامة، وتسليط الضوء على التغيرات البيئية وأثرها في حياتنا، وما يجب علينا اتخاذه للحفاظ على جودة البيئة وضمان استدامتها فعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية، يدعو بيت الحكمة أفراد المجتمع للمشاركة في قراءة الكتاب المختار لكل شهر، ومن ثمّ حضور جلسة للنقاش وتبادل الآراء بخصوص ما ورد في الكتاب من محاور وموضوعات، ويلي ذلك ورشة لصقل مهارات المشاركين وتعزيز قدرتهم على الكتابة الإبداعية الواقعية بقيادة الدكتور نزار أنداري، وهو أستاذ مشارك وصانع أفلام ومبرمج ثقافي. وقد راعى بيت الحكمة اختيار عناوين تميزت بتنوعها لتناسب مختلف فئات القرّاء، مستهدفاً بذلك توسيع قاعدة زائريه من المثقفين ومحبي القراءة والراغبين في الاكتشاف والتعلم في مجالات مختلفة.

حماية البيئة

يبدأ البرنامج بقراءة ومناقشة كتاب شهر سبتمبر وهو كتاب «الربيع الصامت»، للكاتبة المتخصصة في المحتوى العلمي راشيل كارسون، وهو عمل رائد وواسع الانتشار في مجال التوعية البيئية، يطرحُ رؤية مختلفة في شأن الممارسات البشرية التي تشكل خطورة على البيئة الطبيعية.

الهوية والطبيعة



وعلى مدار شهر أكتوبر، تأخذنا رواية «ساحر من إيرثسي» لكاتبة الخيال العلمي الأمريكية أورسولا لوجوين، إلى عوالم خيالية وآسرة عبر أرخبيل «إيرثسي» الأسطوري، لتكشف تعقيدات الهوية والتوازن الدقيق للطبيعة بأسلوب سردي مبتكر.

أمّا كتاب شهر نوفمبر فهو «نزيف الحجر» للكاتب إبراهيم الكوني، وهو رواية كلاسيكية امتزجت فيها الأسطورة بالواقع لتصور لنا علاقة الارتباط الوثيق بين ابن الصحراء وبيئته ومدى تأثّر طباعه وشخصيته بهذه البيئة بما فيها من مظاهر الفطرة والقسوة، وآمال وآلام.



وتأكيداً على أهمية نادي الكتاب في تنمية حب القراءة، قالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لـبيت الحكمة: «نسعى في بيت الحكمة إلى تعزيز حب المعرفة والثقافة عبر نادي الكتاب الذي يعد أكثر من مجرد تجمع عادي؛ فهو شهادة على التزامنا تعزيز ثقافة القراءة وتبادل الأفكار واستكشاف عوالم آسرة عبر صفحات الكتب، وعبر هذه المبادرة وغيرها، فإننا نبني جسوراً بين الأجيال من مختلف الفئات الاجتماعية والثقافات، ومن ثمّ نرسخ مكانة بيت الحكمة منارة لنشر العلم والمعرفة ومعالجة القضايا الحيوية التي تهم مجتمعنا كالاستدامة والبيئة وغيرهما».

وناقش نادي كتاب بيت الحكمة على مدار شهر مارس وأبريل ومايو من العام الجاري مجموعة متميزة من الكتب التي أتاحت لهواة القراءة ومحبيها فرصة رائعة لتعلم مهارات التفكير النقدي والكتابة الإبداعية، عبر حضور جلسات ثريّة لمناقشة رواية «مدن الخيال» لإيتالو كالفينو؛ وكتاب «سِد هارتا» من تأليف هيرمان هيسّه؛ وملحمة «جِلْجَامِش» الشعريّة.