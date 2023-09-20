7 رياضات إماراتية تستهدف ذهب «آسياد 19»

تستهدف 7 رياضات إماراتية تحقيق ((الذهب)) في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغتشو الصينية بين 23 الجاري و8 أكتوبر المقبل، التي تشارك فيها الإمارات بوفد رياضي يضم 140 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في 20 لعبة، منها 18 فردية هي: الرماية، والفروسية، وألعاب القوى، والسباحة، والدراجات، والقوس والسهم، والجودو، والتايكواندو، والكاراتيه، والجوجيتسو، والمبارزة، والملاكمة، والشراع، والتجديف، والشطرنج، والغولف، والرياضات الإلكترونية، والترايثلون، إضافة إلى لعبتين جماعيتين، هما: كرة السلة والرجبي.

وتتطلع رياضة الإمارات لتحقيق أفضل مشاركة من ناحية الميداليات بعدما حصدت 13 ميدالية في النسخة الماضية ((آسياد جاكرتا 2018)) بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات فيما بلغ حصاد الإمارات على مدار مشاركاتها في دورات الألعاب الآسيوية 40 ميدالية ملونة (7 ذهبيات و16 فضية و17 برونزية) وفقاً لإحصاءات اللجنة الأولمبية الوطنية.

وتضم قائمة الألعاب المرشحة لنيل الذهب في الدورة الجديدة الجوجيتسو، والدراجات الهوائية، والجودو والرجبي والفروسية والشراع الحديث والرماية.

وتتصدر الجوجيتسو قائمة الألعاب التي تراهن فيها الإمارات على تحقيق الذهب وإحراز أكبر عدد من الميداليات بالنظر إلى التألق اللافت الذي حققته هذه اللعبة في مختلف المشاركات الدولية والإقليمية وآخرها لقب بطولة العالم تحت 21 عاماً المرة الرابعة على التوالي.

وأهدت الجوجيتسو الإمارات 9 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين، و5 فضيات وبرونزيتين من أصل 13 ميدالية نالتها في النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية ((آسياد جاكرتا 2018)) لتقود رياضة لإمارات لتحقيق أكبر حصاد في تاريخها في الدورة منذ مشاركتها الأولى في سنة 1978 في بانكوك.

توقعات

وأكد فيصل الكتبي، قائد منتخب الإمارات للجوجيتسو والفائز بذهبية 94 كلغ في آسياد جاكرتا في تصريحات صحافية قبل السفر إلى الصين للدفاع عن لقبه في الدورة الحالية أن طموحه إحراز ميدالية ثانية، متوقعاً نيل الإمارات 4 ذهبيات على الأقل في فئة الرجال، كما سيكون للسيدات نصيب من الميداليات بناء على نتائجهن المتميزة في المشاركات الخارجية الأخيرة.

وأضاف: كانت استراتيجية نشر اللعبة في الإمارات ناجحة، إذ تُمارس في الأندية والأكاديميات والمدارس الحكومية والخاصة والقوات المسلحة، إضافة إلى التعاقد مع أفضل المدرّبين في العالم، وإقامة معسكرات بشكل دائم، كل ذلك جعل الجوجيتسو الرياضة الأولى في الإمارات من ناحية الإنجازات.

ويمكن لرياضة الإمارات أن تراهن أيضاً على الدراجات الهوائية لاختطاف إحدى الميداليات الذهبية وخصوصاً في سباقات الطريق على الرغم من المنافسة القوية التي سيواجهها منتخبنا الوطني من دراجي منتخب كازاخستان المحترفين ضمن فريق آستانا العالمي وكذلك منتخب اليابان القوي.

هدف

وأوضح منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية أن الهدف من مشاركة منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الآسيوية حصد المزيد من النقاط للتأهل إلى أولمبياد باريس في سنة 2024 باحتساب ((آسياد هانغتشو)) البطولة الأخيرة لفئتي الكبار والشباب، مشيراً إلى أن المنافسة قوية ولكن حظوظنا قائمة للظفر بإحدى الميداليات في سباق الطريق للرجال.

وصرح بو عصيبة أن منتخبنا الوطني على أتم الاستعداد لتشريف الرياضة الإماراتية في دورة الألعاب الآسيوية التي تعد الأكبر من نوعها على الصعيد القاري والأقوى من ناحية المستوى الفني.

وكشف بو عصيبة عن مشاركة منتخبنا الوطني في سباقات المضمار والطريق للرجال بقائمة تضم أحمد المنصوري، وسيف الكعبي، وجابر المنصوري، وعبدالله الحمادي وعبدالله جاسم، فيما يمثل منتخب السيدات كل من زهراء حسين وصفية الصايغ في منافسات فردي ضد الساعة وفردي عام، ويضم الجهاز الفني يوسف ميرزا وبدر علي ثاني وشريف عبدالله.

وتراهن الإمارات كذلك على صعود منصة التتويج في رياضة الرجبي التي تشهد تطوراً لافتاً في الفترة الأخيرة، إذ حقق منتخبنا الوطني لقب كأس آسيا لسباعيات الرجبي للرجال في منافسات البطولة التي أقيمت العام الماضي في مدنية بوكيت بتايلاند، ووصافة بطولة كأس سلسلة آسيا للرجبي التي أقيمت بالعين .

وأكد قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي أن طموح منتخبنا الوطني حصد ميدالية وتأكيد المستويات القوية التي ظهر عليها في الفترة الأخيرة وبعدما أصبح أحد أقوى المنتخبات الآسيوية، وقال: كانت مشاركتنا في الدورة الماضية الأولى لنا في تاريخ الرجبي، وحصلنا على المركز 12 من 12 منتخباً مشاركاً، وبعد مرور خمس سنوات نجزم أن الهدف الرئيس لنا حصد ميدالية تاريخية للرجبي.

وأوضح الظالعي أن منتخبنا الوطني يقيم معسكراً إعدادياً من 12 إلى 22 الجاري ويهدف إلى تحقيق استعداد مثالي وضمان تجانس عناصره وأجرى مباريات ودية بهدف تطوير مهارات اللاعبين وتحسين لياقتهم.

نتائج متميزة

وبإمكان الإمارات أن تعوّل أيضاً على رياضة الجودو التي حققت بدورها نتائج متميزة في الفترة الأخيرة، إذ يشارك منتخب الجودو ببعثة برئاسة ناصر التميمي أمين السر العام عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف، والطاقم البدني والطبي المساعد، واللاعبة بشيرات خرودي ((وزن تحت 52 كجم)) واللاعبة باتسو ألتان ((وزن تحت 57 كجم))، و5 لاعبين هم نارمند بيان ((وزن تحت 66 كجم))، وعبدالكريم علي ((وزن تحت 73 كجم))، وطلال شفيلي ((وزن تحت 81 كجم))، وجريجوري أرام ((وزن تحت 90 كجم))، وظافر آرام ((وزن تحت 100 كجم))، وعمر معروف ((وزن فوق 100 كجم)).

وأكد ناصر التميمي، أن منتخب الجودو يستهدف تحقيق 4 ميداليات ملونة، مشيراً إلى أن التحضيرات كانت جيدة، وختم قائلاً: تأتي المشاركة ضمن استعدادات المنتخب الأول لبطولة أبوظبي غراند سلام للجودو التي تقام في أكتوبر المقبل.

وتعد رياضة الفروسية من الألعاب التي تعلق عليها الإمارات آمالاً كبيرة في دورة الألعاب الآسيوية، بعدما ضمن منتخب قفز الحواجز في فبراير الماضي التأهل إلى أولمبياد باريس في سنة 2024، في أوّل مشاركة في تاريخه في دورة الألعاب الأولمبية. وأوضح الليبي حسام زميت مدير اتحاد الفروسية مشاركة منتخب الإمارات للفروسية بفريقين، وهما قفز الحواجز والترويض الذي يشارك المرة الأولى في الدورة.

وأكّد زميت أن فريق قفز الحواجز قادر على حقيق نتائج جيدة بعدما وصل إلى أعلى درجات جهوزيته، سواء على صعيد الفرسان أو الخيول، وحقق إنجازات عدة في غير بطولة أوروبية شارك فيها في الأشهر الأخيرة

وتحظى الرماية بفرصة جيدة لتعزيز رصيدها من الإنجازات القارية وحصد ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية، إذ تعد الرماية واحدة من أهم الرياضات، وهي الوحيدة التي حققت الذهب الأولمبي للإمارات على مدار تاريخها عن طريق الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم في أولمبياد أثينا في سنة 2004، وحصدت العديد من الإنجازات الأخرى.

كما يحمل منتخبنا الوطني للشراع الحديث آمال الإمارات لتحقيق ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية قياساً على تألقه في الفترة الأخيرة في العديد من المحافل الدولية والبطولات العالمية ومنها فضية وبرونزية بطولة العالم وبرونزية بطولة آسيا و5 ميداليات ملونة في الدورة العربية، و3 ميداليات ملونة في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي.

ويشارك منتخبنا الوطني في الدورة الحالية بـ4 لاعبين، وهم عادل خالد في فئة (الكا 7)، ومحمد الزعابي في (الكا 4)، وضحى محمد آل بشر في (الكا 6)، وكاميليا خليفة القبيسي في منافسات فئة (الكا 4).

قائمة

وأعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية أنه سيشارك بقائمة تضم 10 لاعبين، في 3 ألعاب مختلفة.

وأكد سعيد علي الطاهر الأمين العام للاتحاد أن اختيار القائمة جاء بعد التأكد التام من جهوزيتهم للمشاركة، وحصولهم على المزيد من الخبرات عبر مشاركات محلية وإقليمية ودولية في الفترة الماضية.

حرص

وأكد أسامة عادل قنديل المدير الفني لاتحاد المبارزة أن حظوظ منتخبنا في الآسياد على مستوى الرجال تعد أقوى من السيدات على الرغم من صعوبة المنافسة ولا سيما أن اللعبة تضم 4 لاعبين من آسيا في قائمة أفضل ثمانية مصنفين عالميين، مشيراً إلى أن اتحاد المبارزة حرص على تسخير كل الإمكانات لتجهيز اللاعبين للمحفل الآسيوي .

وأضاف إن منتخب المبارزة يخوض التحدي الآسيوي ليس من أجل المشاركة وحسب وإنما أيضاً بهدف المنافسة على مستوى المنافسة وخاصة على مستوى الشباب، وقال: لا مستحيل أمام أبناء الإمارات في المحفل القاري ولا يمكن إعطاء وعود بحصد ميداليات محددة وسط مشاركة نخبة أبطال آسيا، ولكننا نهدف إلى أن ندخل المواجهات بطموح الفوز.

من جانبه أكد محمد الشبلي المدير الفني لبعثة منتخب الملاكمة لـ((البيان))، أن المنتخب استثمر مشاركته في دورة الألعاب العربية بالجزائر للاستعداد للآسياد إضافة إلى تنظيم معسكر داخلي إلى جانب تنظيم بطولة في أبوظبي بمشاركة 4 دول وهي السعودية والبحرين والعراق والكويت إلى جانب لاعبي الأندية المحلية والمنتخب ويليه معسكر محلي قبل السفر إلى الصين لخوض معسكر خارجي مع أوزبكستان والهند وفلسطين والصين، مشيراً إلى أن بعثة المنتخب تضم 4 لاعبين وستكون المنافسة في غاية الصعوبة نظراً لأهمية الدورة الآسيوية في تأهيل الملاكمين للمشاركة في أولمبياد باريس في سنة 2024.