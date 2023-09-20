طيران الإمارات ترعى «بيروت» لكرة السلة

أبرمت ((طيران الإمارات)) شراكة مع نادي بيروت لكرة السلة، أصبحت بموجبها الناقل الرسمي وراعي القميص خلال المواسم الثلاثة المقبلة. وتؤكد هذه الصفقة التزام الناقلة طويل الأمد بدعم كرة السلة في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة، حيث تحظى هذه الرياضة بشعبية كبيرة، من خلال التواصل مع قواعد المشجعين من مختلف المناطق ومشاركة شغفهم باللعبة.

وجرى الإعلان عن الشراكة بين طيران الإمارات ونادي بيروت لكرة السلة خلال حدث إعلامي خاص في ملعب كرة السلة الذي زُيّن بالعلامة التجارية لكل منهما، والذي تتدرب فيه فرق النادي وتلعب مبارياتها الموسمية.

الناقل الرسمي

وقالت تماضر قوتلي، المدير الإقليمي لطيران الإمارات في المشرق العربي: ((تعمل طيران الإمارات، باعتبارها الناقل الرسمي وراعي قميص نادي بيروت لكرة السلة، على ترسيخ علاقتها والتزامها تجاه لبنان وعشاق اللعبة. ونحن نتطلع إلى لقاءات الفريق، حين يتوجه إلى الخارج لخوض عدد من البطولات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بداية الموسم، حيث يرتدي أفراده بفخر قمصانهم التي تحمل شعار ((طيران الإمارات تميّزٌ دائم)).