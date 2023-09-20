فارياس «الظفرة» هداف بكل الألوان

دشن البرازيلي دياغو فارياس محترف الظفرة المنتقل من الإمارات مشواره مع فريقه الجديد بتوقيعه أول أهدافه بشعار فريقه الجديد، بعدما قاده إلى تحقيق الانتصار بثلاثية نظيفة على الحمرية، وعقب التوقيع معه قبل المباراة بساعات قلائل تمكن اللاعب من افتتاح التسجيل بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاقة لقاء الحمرية ليمهد هذا الهدف الطريق لرجال المدرب المواطن الدكتور عبدالله مسفر لضمان النقاط الثلاث، وهو الفوز الأول لفارس الظفرة في المسابقة بعد التعادل في مباراة الافتتاح أمام الجزيرة الحمراء.

بتلك الانطلاقة يبدأ فارياس دفاعه عن لقب الهداف الذي تربع عليه ثلاثة مواسم متتالية بعد إسهامه في صعود أندية دبا الفجيرة والإمارات إلى مصاف دوري المحترفين بعدما اختتم الموسم المنصرم بتوقيعه 24 هدفاً مع ((الصقور)) وهي الأهداف التي قادت الفريق للصعود إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين الحالي، ويُعد فارياس الهداف التاريخي لأندية الدرجة الأولى برصيد 108 أهداف مع ناديين فقط، ليؤكد أن تبديل ألوان قميصه من نادٍ لآخر يحفز على مزيد من التألق وتسجيل الأهداف، وكان نجم السامبا مطلباً لأكثر من نادٍ في دوري الهواة لتنجح إدارة الظفرة في كسب الصفقة التي تعد ناجحة بكل المقاييس.