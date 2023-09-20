«دبي لسباق الخيل» ينضم إلى «الإمارات لسباقات السرعة»

أعلنت اللجنة المنظمة لـ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة)) عن انضمام نادي دبي لسباق الخيل إلى سباقات النسخة الثانية من السلسلة ابتداءً من الموسم المقبل الذي سينطلق أكتوبر المقبل.

وفي هذا الصدد، تقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على إطلاق السلسلة للعام الثاني على التوالي، إذ يعد سموه أحد أعمدة سباقات الخيل في الدولة، معبراً عن اعتزازهم بأن يكونوا جزءاً من هذه البطولة المميزة التي سيحتضن مضمار ((ميدان)) العالمي الجولة الثانية منها، وبالتحديد سباق (القرهود للسرعة) في ديسمبر المقبل، ما يشكل قاعدة أخرى للتعاون بين نادي دبي لسباق الخيل وبقية الأندية المشاركة، متمنياً التوفيق لكل المشاركين في السلسلة التي يتوقع أن تشهد منافسة قوية بين نخبة الخيول.

نجاح كبير

وبدوره، تقدم محمد الأحمد، المدير التنفيذي لـ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة))، مدير عام مضمار جبل علي، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على استمرار السلسلة للعام الثاني على التوالي التي حققت نسختها الأولى نجاحاً كبيراً، وساهمت في خلق أرضية جديدة للمنافسات في سباقات الموسم، بالإضافة إلى جذب عدد كبير من الملاك والمدربين والفرسان للتنافس على لقب البطولة التي نالت إشادة الجميع.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للنادي على دعمهم للسلسلة عبر انضمام مضمار ((ميدان)) إلى جولات البطولة، مضيفاً إن تواجد المضمار العالمي في السلسلة سيعطي زخماً أكبر للبطولة.

كما تحدث محمد الأحمد عن النسخة الثانية من السلسلة، مؤكداً أن الانطلاقة ستكون مع ((كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم - الجولة الأولى من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة)) التي ستقام على مضمار ((الشارقة لونجين))، تليها الجولة الثانية (سباق القرهود للسرعة) على مضمار ((ميدان))، فيما سيكون الختام مع ((بطولة جبل علي للسرعة - الجولة الثالثة من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة)).

نقلة نوعية

وبدوره، رحب سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق بانضمام نادي دبي لسباق الخيل إلى جولات السلسلة، مؤكداً أن مضمار (ميدان) يعد أحد أبرز المضامير المحلية والعالمية، وتواجدهم في السلسلة سوف يضيف المزيد من القوة والإثارة على البطولة.

وأشاد سلطان اليحيائي بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإقامة وتنظيم سلسلة الإمارات لسباقات السرعة للعام الثاني على التوالي.

وأضاف: إن البطولة أحدثت نقلة نوعية في سباقات الخيل، والدليل النجاح الكبير الذي حققته والتي أصبحت مطمحاً وهدفاً لجميع الملاك والمدربين.

استعداد مبكر

ومن جانبه، أكد ياسر مبروك مدير تطوير السباقات بهيئة الإمارات لسباق الخيل، أن عودة السلسلة التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بنسختها الثانية، ما هو إلا دليل كبير على النجاح التي حققته الموسم الماضي التي شهدت مشاركة أبرز الخيول في سباقاتها.

كما أشاد ياسر مبروك، بانضمام نادي دبي لسباق الخيل إلى جولات النسخة الثانية من السلسلة، مؤكداً أنهم أعدوا العدة منذ نهاية الموسم الماضي لتوسيع البطولة، إذ تم التواصل مع مضامير الدولة، للدخول في هذه السلسلة عبر آلية جديدة، معبراً عن تطلعه لانضمام باقي أندية ومضامير الدولة إلى السلسلة.