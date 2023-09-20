«فيكتوري» جاهز للجولة قبل الختامية لمونديال فورمولا 1

يرفع فريق فيكتوري من وتيرة تحضيراته تأهباً للمشاركة في منافسات جائزة إيطاليا الكبرى (ريغوني - ساردنيا) الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا 1) التي تنطلق نهاية الشهر الجاري وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل.

ويخوض الفريق الذي يضم بطلنا أحمد عبد الكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 والمتسابق السويدي أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 تدريبات مكثفة على شواطئ دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع بإشراف الجهازين الفني والإداري للفريق قبل توجه الوفد منتصف الأسبوع المقبل إلى روما ومن هناك إلى مدينة أولبيا.

وأشاد أحمد السميطي مدير إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار ومتابعة اللجنة الرياضية في النادي برئاسة راشد ثاني العايل وجهود الإدارة التنفيذية بإشراف محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي في سبيل توفير فرص النجاح لمشاركة فريق فيكتوري في الموسم الحالي من بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا 1) ومواصلة مشوار الفريق الذي ينافس بقوة على صدارة الترتيب العام.

تأكيد

وأكد السميطي أن الجهازين الإداري والفني في فريق فيكتوري يخططان لتسجيل حضور متميز في المراحل الحاسمة من البطولة العالمية التي تشهد نهاية الشهر الجاري انطلاق منافسات الجولة الرابعة وقبل الختامية على المياه الإيطالية، والتي تعد معترك مفترق طرق في المنافسة على اللقب العالمي، حيث يقف الفريق على مقربة من الصدارة من خلال نجاح المتسابق أريك ستارك في احتلال المركز الثاني في الترتيب العام حالياً برصيد 28 نقطة وبفارق 15 نقطة عن المتصدر.

وقال مدير إدارة الفيكتوري إن إجراء التدريبات والتجارب الخاصة ستفيد كثيراً ثنائي الفريق بطلنا أحمد الفهيم وأريك ستارك، خصوصاً وأن الجهاز الفني يحرص على إجراء تلك التجارب في ظروف مشابهة تماماً لأجواء الجولة المرتقبة في ساردنيا، وكذلك مسار قريب من خط سير السباق المرتقب في ساردينا، والذي سيشكل بالتأكيد تحدياً للمتسابقين في الحدث المرتقب.

ترتيب

يحتل قائد زورق فيكتوري 4 المتسابق السويدي أريك ستارك المركز الثاني في الترتيب العام بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا 1) برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زميله أحمد الفهيم المركز رقم 16 برصيد 3 نقاط. ويحتل فريق فيكتوري المركز الرابع في الترتيب العام للفرق برصيد 31 نقطة، بينما يملك أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 عدد 12 نقطة في الترتيب العام لأفضل زمن.