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تنفيذي اتحاد كأس الخليج يجتمع في الكويت غداً

9/20/2023 5:12:51 AM
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يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، غداً الخميس، اجتماعاً في الكويت لمناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تسهم في تطوير العمل الاحترافي للاتحاد، بما يسهم في تطوير كرة القدم الخليجية وتأكيد حضورها الفاعل في الساحتين القارية والدولية، وسيعقد الاجتماع على هامش زيارة لجنة التفتيش في ملاعب خليجي 26 التي تستضيفها الكويت في ديسمبر من العام المقبل، فزارت اللجنة برئاسة جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد استاد جابر الدولي المرشح لاستضافة المجموعة التي ستضم الكويت.

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