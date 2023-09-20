تنفيذي اتحاد كأس الخليج يجتمع في الكويت غداً

تنفيذي اتحاد كأس الخليج يجتمع في الكويت غداً
التاريخ
9/20/2023 5:12:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، غداً الخميس، اجتماعاً في الكويت لمناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تسهم في تطوير العمل الاحترافي للاتحاد، بما يسهم في تطوير كرة القدم الخليجية وتأكيد حضورها الفاعل في الساحتين القارية والدولية، وسيعقد الاجتماع على هامش زيارة لجنة التفتيش في ملاعب خليجي 26 التي تستضيفها الكويت في ديسمبر من العام المقبل، فزارت اللجنة برئاسة جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد استاد جابر الدولي المرشح لاستضافة المجموعة التي ستضم الكويت.
MENAFN20092023000110011019ID1107104624
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.