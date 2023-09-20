«قانون الرياضة» الجديد يحظر الجمع بين العمل والاحتراف

كشفت الهيئة العامة للرياضة عن القانون الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة في الدولة ((القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة))، بعد عمل استغرق نحو 5 سنوات للخروج بخلاصة للقانون الهادف إلى تطوير مختلف جوانب العمل الرياضي تماشياً مع ممكنات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية والبنية التحتية للقطاع الرياضي الإماراتي.

ومن أبرز ما نص عليه القانون ضمن المواد التي يتضمنها أن تلتزم جميع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص بمنح تفرغ رياضي للحكام الرياضيين وأعضاء ولاعبي المنتخبات الرياضية غير المحترفين بما فيهم طلبة المدارس والجامعات ومراكز المعاقين المشاركين في معسكرات الإعداد والبطولات التي تقام داخل الدولة وخارجها حسب الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها في الأشهر المقبلة، كما يُحظر على اللاعب والمدرب والإداري والحكم من الجمع بين الاحتراف الرياضي والتواجد على رأس العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص خلال خلال فترة سريان العقد، كما تضمن القانون تولي الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإعلام في الدولة إشهار اتحاد الإعلام الرياضي.

ميثاق

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية لاستعراض القانون الجديد التي أقيمت في مقر الهيئة في دبي، بحضور سعيد عبدالغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعضوي اللجنة العليا لصياغة القانون العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي، والدكتور محمد فضل الله، المستشار الرياضي الدولي والمستشار القانوني للجنة الأولمبية الوطنية.

وشهدت الإحاطة استعراض أبرز المواد المستحدثة في القانون والتي تمت صياغتها وفقاً لأفضل الممارسات الرياضية العالمية، بما يتوافق مع أحكام الميثاق الأولمبي والميثاق البارالمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية.

تطور

وأكد سعيد عبدالغفار حسين، أن صدور قانون الرياضة يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على وضع الرياضة الإماراتية ضمن أبرز أولوياتها ومحوراً رئيسياً في رؤيتها للمستقبل، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 ومستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، ويمثل القانون نقلة نوعية في مسيرة تطور وارتقاء قطاع الرياضة في الدولة إلى مستويات جديدة، ويجسد خلاصة جهود الهيئة العامة للرياضة والخبراء والمختصين من شركائنا على مدار السنوات الأخيرة، حيث شارك في وضع القانون لجنة مختصة مكونة من 15 شخصاً، عملت بشكل مكثف للخروج بصيغة متكاملة لهذا القانون الرائد.

وأضاف: حرصنا على مشاركة القانون مع جميع شركائنا في اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية الثلاثة والحكومات المحلية في الإمارات السبع والاتحادات الرياضية والأندية، فضلاً عن مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي، لاستيفاء جميع المقترحات والمرئيات، وتم إجراء الدراسات المقارنة والمعياري،ة حيث تم الاطلاع على 12 ممارسة عالمية مرتبطة بمجال تنظيم وحوكمة الرياضة.

أهداف

بدوره، قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم إن قانون الرياضة يسهم في تطوير نظام حوكمة متكامل وشامل لجميع الجهات والفئات الرياضية في الدولة، من خلال تحديد آليات وأدوات جديدة تعمل على تحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية، حيث يهدف القانون إلى بناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمكين الرياضيين الإماراتيين من تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة في مختلف المحافل الرياضية، مشيراً إلى أن القانون يعمل على توحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستويين الاتحادي والمحلي.

شرائح مستهدفة

وستصدر اللائحة التنفيذية واللوائح التكميلية في الأشهر المقبلة لقانون الرياضة الذي يستهدف 3 شرائح رياضية أساسية، تشمل الشريحة الأولى ممارسي الرياضة المجتمعية، فيما تضم الشريحة الثانية ممارسي الرياضة التنافسية لدعم الجهات الرياضية في تحقيق التفوق الرياضي محلياً وعالمياً وتعزيز المنافسة واكتشاف المواهب، أما الشريحة الثالثة تضم أصحاب الهمم.

كما يستهدف القانون 10 شرائح داعمة مكونة من جهات رياضية حكومية، وأخرى نوعية وهي: الجهات الرياضية الحكومية المتمثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية، اللجنة البارالمبية الوطنية، الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، الاتحادات الرياضية بنوعيها الأولمبية وغير الأولمبية، الأندية الرياضية الأهلية أو الحكومية والخاصة، المراكز الرياضية التابعة للدولة والخاصة، التحكيم الرياضي، القطاع الصحي، المعنيون بالمنشآت الرياضية، المعنيون بالجانب القضائي والمخالفات والعقوبات، طلاب المدارس والجامعات والمسؤولون عنهم، المعنيون بالرياضة العسكرية والشرطية.

احتراف

وتم استعراض أبرز المواد المستحدثة في القانون التي من شأنها تنظيم كل جوانب العمل الرياضي في الدولة، حيث يسهم القانون في توضيح سبل الفصل بين الهواية والاحتراف، كما يحدد الأنشطة الخاضعة لموافقة الهيئة العامة للرياضة فيما يتعلق بالمشاركات الدولية لمختلف الجهات الرياضية والانتساب لجهات رياضية أجنبية، وينظم مجالات التنسيق الدولية مع الهيئة، بالإضافة إلى ذلك يتيح القانون للاتحادات الرياضية إبرام شراكات مع مؤسسات وطنية، أو أجنبية رياضية أو غير رياضية داخل الدولة أو خارجها في سبيل تحقيق أهدافها، لتعزيز التدفقات النقدية والاستثمار في المجال الرياضي للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع المستهدف الاستراتيجي المتمثل بزيادة إسهام قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 0.5 % بحلول عام 2031.

مشاركات

وللمرة الأولى يتطرق قانون الرياضة لعدد من المواد الأخرى أبرزها تخصيص مساحات مناسبة لممارسة الرياضة في المنشآت والمجمعات السكنية بالدولة، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية في القطاعين العام والخاص، وتضمين الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات لذوي الإعاقات السمعية، حيث يتوليان تمثيل الدولة بالمشاركات الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة باختصاصهما، إلى جانب مادة إبرام الهيئة اتفاقية الأداء مع الاتحادات الرياضية وتكون اللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية الوطنية طرفاً في الاتفاقية لتعزيز الشراكة الفاعلة ودعم تطوير القطاع الرياضي.

رعاية

كما يحتوي قانون الرياضة للمرة الأولى على مادة مخصصة بشأن رعاية وتنمية رياضة النخبة والمستوى العالي وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية، ما يؤدي إلى زيادة فرص تحقيق إنجازات رياضية على جميع المستويات القارية والعالمية والأولمبية، وذلك لتمهيد الطريق نحو تحقيق واحد من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وهو الوصول إلى أكثر من 30 مشاركاً في الألعاب الأولمبية بحلول عام 2031.