أبناؤنا مختلفون عنا

الأغلبية يندمجون مع من يشبههم في الأفكار والتوجهات والأحلام والميولات والرغبات وغيرها، ولكن المعضلة تكمن فيمن يختلف عنا، وطبيعي حتى أقرب الناس إلينا، لن تجدهم يشبهونك، ولكن البعض من الآباء يرغبون بأن يصبح أبناؤهم نسخة عنهم، فيحاولون دفعهم لتحقيق أحلامهم التي لم يستطيعوا إنجازها أو تحقيقها أثناء حياتهم، وكل ذلك على حساب الطفل الذي يقع في براثن عقلية أسرته، دون أن يدركوا أحياناً أن طفلهم غير قادر على الوفاء بمعاييرهم العالية غير الواقعية وقد لا يمتلك القدرة العقلية والعاطفية والجسدية.

يتم خلال تربية الطفل أحياناً حرمانه من الدفاع عن نفسه، والثقة بالنفس والافتقار إلى الاعتماد على الذات، ولذلك ينبغي مساعدة الطفل في الاعتماد على نفسه، فيمكن للطفل أن يرتكب الأخطاء لتعلم الدروس، وبمجرد أن يتعلم الدروس فإنه لن يكرر أخطاءه، لذلك فإنني مؤمنة أن الاختلاف ينتج عنه الكثير من التنوع وإثراء الحياة، لذلك فإن هناك قطاعاً كبيراً من الآباء والأمهات يرغبون بجعل أبنائهم نسخة عنهم في التفكير نفسه.

من الأفضل أن نترك لأطفالنا حرية اختيار ما يرغبون به ويحبونه حتى تقوى شخصياتهم، ونترك لهم اختيار ما يجدون أنفسهم فيه وما يحبونه، فهو ليس نسخة مكررة ولا شخصية تشبهنا، إنه شخص مختلف يحتاج للدعم والتوجيه والنصح. إنه يحتاج التوجيه في المنزل والمدرسة والحياة وتقدير الذات والنصيحة وزيادة معارفه وخبراته الحياتية؛ ويؤكد علماء النفس أن دعم الطفل في جميع النواحي الجسدية أو النفسية ودعم مواهبه بشكل واضح ومخطط له سوف يفسح المجال أمام الطفل للتجربة والاكتشاف ومعرفة ميوله وهواياته، وهي أولى الخطوات نحو البناء النفسي السليم لطفل نعده للمستقبل، ويجب أن يتفهم الطفل أن الاختلاف أقرب وسيلة للإبداع والتميز وحتى يتم بناؤه وتعزيزه فهو يحتاج التشجيع والدعم، لذلك فإن ملامح الإبداع لن تكون في التقليد أو التكرار، لنتذكر أن اختلاف أطفالنا وتميزهم هما ميزة وخصلة يجب دعمها للمستقبل.