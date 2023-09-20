الأشياء الجميلة التي تعنينا

ما هي أجمل الأشياء بالنسبة لك؟ كما تحسها وتحتاجها وتراها أنت وتشعر بأنها تلبي لديك احتياجات ذات قيمة، وتمنحك تلك الأحاسيس الغائرة في أعماق روحك وماضيك والتي غالباً ما لا يشعر بها ولا يلتفت إليها أحد سواك؟ كالإحساس بالمسرة والبهجة، الإحساس بالرضا لوجود أمر بالغ الضآلة في أعين الآخرين لكنه بالغ الأهمية وحاسم بالنسبة لك؟ ذلك الإحساس الذي يمكن أن يجعلك طافحاً بالضحك والاكتمال لأن شيئاً حلواً يحدث حولك.

إن الأشياء الجميلة التي ننظر إليها بهذه الأهمية غالباً ما ترتبط بخبراتنا الخاصة أو بطفولتنا أو بأشخاص صحبناهم زمناً طويلاً كأصدقاء طفولتنا، وكتلك المغامرات التي التصقت في ذاكرتنا منذ أيام المدرسة، عندما كانت الحياة خالية من التعقيدات والمنغصات والانتظارات القاسية، والتوقعات الأكثر مما يقتضيه الحال، والأبعد عن تحقيق السعادة، أو تلك التوقعات التي لا تتحقق.

لو أنك كتبت قائمة بتلك الأشياء الجميلة التي ترى أن وجودها أو تحققها سيجعلك راضياً أو مبتهجاً، فماذا ستضم تلك القائمة؟ جرّب أن تكتبها! وجرّب أن تجعلها قابلة للتحقق أو اسعَ إلى تحقيقها. لا تضحك بسخرية كما تفعل الآن وفي داخل جمجمتك يتردد صدى هذه العبارة: ((حبذا لو أن الأمور تتحقق بمجرد أن نكتبها!)) فلماذا إذن تضعها في حسبانك إذا كنت عاجزاً عن تحقيقها؟ لأنه من حقك أن تحلم؟ نعم صحيح، ولكن ماذا بعد الحلم؟ يقول درويش: قف على ناصية الحلم وقاتل! أي لا أقف كمسمار بلا قيمة! الأشياء الجميلة تستحق الكثير من المحاولات، فربما كنت تحاول بطريقة خاطئة، أو ربما لم تختر الطريق الصحيح!

سأشارككم قائمة حول أكثر الأشياء الجميلة بالنسبة لي: السفر ومن ثم الذهاب إلى أكثر الأماكن القديمة في أية مدينة أذهب إليها، تناول القهوة وشراء الفناجين في كل الأماكن الحميمة في المدن التي أسافر إليها، شراء الهدايا لوالدتي، الانطلاق إلى المرتفعات، شراء الكتب دائماً، وهذه قد تعود لعقدة في الطفولة، الاستماع إلى فيروز حد الغرق، تصوير الطبيعة، والطهي على الطريقة الإيطالية.