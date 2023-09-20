هربوا من «مافيات» الكرة

ذهب ليونيل ميسي إلى أمريكا، غادر أوروبا وهو أفضل لاعب في العالم، ولم يعتبروا ذلك سرقة للمواهب، بل على العكس صفقوا له، بينما أقاموا الدنيا ولم يقعدوها عندما وقع كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي، ولطموا خدودهم حسرة على الموهبة الفذة التي ستنتهي في مكان مجهول!

تلك مقارنة بسيطة لوقائع حدثت في التوقيت نفسه تقريباً، رغم أن الولايات المتحدة بعيدة عن كرة القدم. فاهتماماتها تصب في ألعاب أخرى، وذهاب ميسي إلى هناك لم يكن للمنافسة وتحقيق البطولات، بل للراحة بعد سنوات من الضغط والإرهاق، واكتفى بعد أن رفض عرض الهلال السعودي بالاستعراض أمام الجماهير التي تبحث عن المشاهير فقط، ولا يهمها من يفوز أو يحقق بطولة الدوري، أما رونالدو فهو ما زال يواصل نشر الرسالة التي حملها منذ أن وضع في الصف الأول، وبعد تجربتين فاشلتين في إيطاليا وإنجلترا اختار المكان الذي سيحقق له تطلعاته في الأعوام المقبلة، ففي السعودية والخليج والمنطقة كلها توجد كرة قدم، وتوجد جماهير محبة لكرة القدم، بعيداً عن مافيات المراهنات التي ظهرت فضائحها في أوروبا مرات عدة، حتى قننتها الدول وفتحت لها مراكز في مدنها الكبرى، وأصبحت مشرعة رسمياً!

الكرة عندهم أصبحت سياسة، فأين وجد المال وجدت السياسة، ووجدت السلطة الخفية، وانتشر السماسرة، وأصبحت المعادلة بعيدة كل البعد عن اللعب النظيف والنزاهة والإبداع في ما يسمى بالمستطيل الأخضر، الكرة عندهم ((بقرة حلوب)) كل المتكالبين على صنع الثروات يريدون ((حلبها))، ولا ننسى دافعي الرشاوى و((القابضين عليها))، فقد وصل أمرهم إلى قمة الهرم، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، أكبر منظمة رياضية في العالم، وأكثرها ثراءً، فلا يزال بعض قادة الإدارة السابقة في السجون، والبعض الآخر أنهى عقوبته وخرج، ولا يمكنه الاقتراب من اللعبة مدى الحياة، وسقط رؤساء اتحادات قارية مع رئيس الاتحاد الدولي السابق، وكانت أوروبا صاحبة الأغلبية في تلك الفضيحة.

من جاءوا إلى ((بلاد الجمال)) كما يصفونها في حملتهم الموجهة يعلمون أنهم في هذه الأرض سيجدون الاحترام والتقدير، ولن يخرجوا منها مدمنين أو خاضعين لشركات المراهنات!