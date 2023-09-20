سعدت باختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 5 من قضاة الملاعب بالإمارات للمشاركة في إدارة مباريات كأس آسيا في قطر من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل، وهم محمد عبدالله حسن، عمر آل علي، عادل النقبي حكام ساحة، وحسن المهري، محمد الحمادي حكمان مساعدان، في قرار يؤكد الثقة الكبيرة التي يتمتع بها قضاة الملاعب الإماراتيون، خاصة الجيل الجديد الذي ظل يحافظ على المكانة التي يتمتع بها الحكم الإماراتي، خاصة بعد تجربة بوجسيم المونديالية التي لا تنسى على مر التاريخ الرياضي، وبما إنني غاو توثيق عن القدامى، أتوقف عند حالة خاصة هي الحكم فريد عبد الرحمن، فهو فريد من نوعه بعد أن مارس هوايته قبل 50 سنة في خدمة اللعبة محلياً وقارياً ودولياً، فكان قدوة ومثالاً نضربه للجيل الجديد، حيث لم يكن لديهم حوافز أو معسكرات أو بدلات مالية مثل الوقت الحاضر، وكان قضاة الملاعب زمان يديرون المباريات بدون بدلات (بلاش) أو بمبلغ زهيد، ولكن اليوم الأمر تغير بعد أن أصبح اتحاد الكرة مؤسسة كروية ضخمة يهتم بدعم قضاة الملاعب من كل الدرجات.

يعتبر فريد عبد الرحمن من الرعيل الأول، فهو أول من حمل الشارة الدولية في عام 1974 واستمر يحملها لـ 15 سنة حتى اعتزل التحكيم في عام 1989، كما تم تعيينه مراقباً للمباريات في الاتحادين الآسيوي والدولي لمدة 10 سنوات، وما زال يخدم التحكيم الإماراتي.

وفريد عبد الرحمن رياضي لعب الكرة مع فريق الشعلة في الستينات ومقره بر دبي، وكان من بين الفرق التي تأسست ولديها مقر وأعضاء وحتى فرقة موسيقية وتحديداً عام 1965 قبل أن يتفرق أعضاؤه ويتجهون للفرق الأخرى بالإمارة كالوحدة والشباب والنصر، و((بوشاكر)) ولديه متحف كروي جميل يطلق عليه ((بيت فيفا)) تذكرته بعد النجاحات التي وصل إليها قضاة الملاعب المواطنون هذه الأيام، فلا بد من باب الوفاء أن نلقي الضوء على الرعيل الأول من عناصر التحكيم! والله من وراء القصد.