مستقبل الإعلام والموازنة بين الحرية وحدودها

تفصلنا أيام معدودات عن انطلاق منتدى الإعلام العربي الذي يقام هذه السنة تحت شعار ((مستقبل الإعلام))، والثابت أن نادي دبي للصحافة منظم المنتدى كان منذ انطلاقه مواكباً لأهم التحولات التي شهدها ويشهدها قطاع الإعلام الذي أصبح يحدد بشكل كبير الأحداث والاتجاهات العامة لسياسات الدول.

وتأتي أهمية التساؤل حول مستقبل الإعلام والصحافة بمختلف وسائطها لتثري الجدل المتنامي حول الموضوع في ضوء تعاظم وجود الأشكال والاتجاهات الجديدة للإعلام وبالخصوص ((صحافة المواطنة)) وصفحات التواصل الاجتماعي، وهي اتجاهات أصبحت تساهم في صناعة مضامين ومحتوى الإعلام وفي توجيه الرأي العام ورسم السياسات.

ويفرق المهتمون بالشأن الإعلامي بين صفحات التواصل كامتداد طبيعي لرغبة المواطن العربي الجامحة في إعلام جديد يعبر بصدق عن واقعه المعيشي بعيداً عن الإعلام الرسمي، وأشكال ومحامل الإعلام الرقمي الجديدة التي تعتبر تطوراً طبيعياً للانفجار التكنولوجي.

وكذلك المساحة الكبيرة التي بدأ يحتلها الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى الإعلام، وهو الأمر الذي طرح ويطرح مشكلات عدة للإعلام التقليدي والحديث على السواء.

وكذلك طرح بجدية ضرورة حماية المجتمعات من مختلف التجاوزات، خصوصاً بعدما أصبحت ((السوشيال ميديا)) ظاهرة كونية وبلا حدود تقريباً، وأصبحت الإمكانية متاحة للمواطن وللمنصات الرقمية في نشر وبث كل ما يريده من معلومات ووثائق وغيرها.

وما قد يترتب على ذلك من تجاوزات وجرائم غير مسبوقة تحت يافطة حرية التعبير، خصوصاً وأن المشكل الأساسي الآن هو أن التطور التكنولوجي غير المسبوق حد من إمكانيات تدخل الحكومات في الفضاء الإلكتروني وخصوصاً في فضاء السوشيال ميديا.

وفي المقابل، فإن الإعلام الرقمي يطرح من جهته إشكاليات من نوع آخر مرتبطة أساساً بمدى التزام هذا الإعلام الجديد بضوابط وأخلاقيات المهنة الصحافية وبقواعدها المهنية.

وقد تعددت في هذا المجال فضاءات الحوار والجدل وساهمت في ذلك منظمة اليونسكو ونادي دبي للصحافة وبعض المراكز المختصة مثل ((مركز حماية وحقوق الصحافيين)) الذي نظم أخيراً لقاءً في الأردن طرح مواضيع عدة بينها، مسألة تداعيات ((السوشيال ميديا)) على الإعلام والمجتمعات.

وإذا بات من البديهي أن ظاهرة ((السوشيال ميديا)) ترتب وسيترتب عنها تحديات جديدة وغير مسبوقة، ما يستوجب أهمية تدخل الحكومات والدول من أجل تنظيمها والحد من التجاوزات وذلك لحماية المجتمع، وربما سيتطلب التطور الجديد في مجال ((السوشيال ميديا)) ضرورة وجود تنسيق دولي للحد من مخاطر استعمال الذكاء الاصطناعي في مجالات إجرامية بعيدة عن حرية التعبير والإعلام.

لأن الحكومات ستكون عاجزة بمفردها عن متابعة هذا الانفجار الإلكتروني مهما كانت إمكانياتها.

إذا كان هذا وضع ظاهرة ((السوشيال ميديا))، فإنه من الضروري إخضاع الإعلام الرقمي إلى ضوابط المهنة الصحافية وخلق قنوات تواصل وتكامل بين هذا التوجه الجديد للإعلام والإعلام التقليدي، حتى يواصل الإعلام المهني عموماً القيام بدوره الوطني في تعزيز مقدرات الدول والمجتمعات.

ويشتد اعتقادنا كل يوم بأن مستقبل الإعلام المهني وخصوصاً الورقي منه، هو رهين قدرته على حصر محتواه في البحث والتحقيق والاستقصاء بعيداً عن الجانب الإخباري الذي لم يعد بإمكانه مجاراة الإعلام الرقمي فيه، بما يعني أن الاختصاص هو الشرط الأول للاستمرار، وأما عن الشرط الثاني لديمومة الإعلام المهني بمختلف وسائطه فهو مدى توفر الإطار التشريعي والمناخ السياسي العام الذي يكفل ممارسة فعلية لحرية العمل الصحافي، والشرط الثالث هو تحقيق التوازن والمعادلة بين الحرية والسعي إلى التنظيم.

وفي ما عدا ذلك فإن ظاهرة ((السوشيال ميديا)) وما يسمى بـ ((صحافة المواطنة)) التي تحركها حرية مطلقة للمنصات الرقمية وللأفراد والمجموعات وفق مصالحها، ستطغى على الإعلام المهني والإعلام العمومي أو المملوك للدولة الذي يفترض أن يعبر عن المصلحة العامة، وتفقد بالتالي الدول والمجتمعات وسيلة مهمة لتحقيق التنمية وضمان تماسكها.

* كاتب تونسي