طرقنا.. والمركبات الكهربائية

بحلول عام 2030 سوف يستقل كثير من الركاب في بريطانيا سيارات خالية من هدير المكائن، وصديقة للبيئة؛ لأنها تعمل على الكهرباء EVs.

هذه ليست رفاهية، بل محاولة جادة من سكان الكوكب لتخفيض الانبعاثات الضارة؛ ذلك أن الغازات الدفيئة GhG التي تعم الغلاف الجوي تمتص (على مدار الساعة) الأشعة تحت الحمراء التي تنبعث من أرضنا ثم تعيد إرسالها، الأمر الذي يرفع درجة حرارة الهواء، فتقل فرص تسرب الحرارة المتراكمة حولنا إلى الفضاء؛ ما يفاقم من مشكلة الاحتباس الحراري. وانبعاثات السيارات جزء من تلك المعضلة.

الاتحاد الأوروبي على الضفة الأخرى حسم أمره بقرار وقف تصنيع السيارات التقليدية (ديزل وبنزين) اعتباراً من 2035، على أمل أن يصل إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهو العام الذي تأمل فيه بريطانيا الاحتفال مع حليف الأمس بتحقيق ذلك الهدف المشترك.

غير أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تسعى نحو التسريع من عجلة التحول إلى السيارات الكهربائية عبر منع تصنيع مركبات ديزل وبنزين جديدة اعتباراً من عام 2030، أي بعد سبعة أعوام من الآن، إلا أن السيارات الهجينة (كهرباء ووقود) سيكون مرحباً بتصنيعها حتى 2035 بحد أقصى.

وتلك المركبات مثل الغواصات الهجينة التي تستخدم البطاريات في أعماق البحار، وما أن تصل إلى سطح البحر حتى تبدأ بالاعتماد على الديزل لتوليد الطاقة.

غير أن هذا التوجه البريطاني يواجه تحديات وجود محطات كافية للتزود بالكهرباء، فضلاً عن احتمالية أن يدمر التسرع بالقرار قطاع تصنيع السيارات في بريطانيا، كما يقول المراقبون.

إلا أن مخاوف تكتنف مواطني القارة العجوز وبريطانيا بأن يسيطر على صناعة السيارات وبطارياتها تحديداً العملاق الصيني؛ ما جعلهم يضعون قيوداً تنص على أن يكون ((45 في المئة من قيمة السيارة الكهربائية، فضلاً عن 60 في المئة من البطارية تم إنشاؤها في بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي))، بحسب تقرير لوكالة أنباء ((قنا))، وربما تم تغيير هذه القيود بعد انفصال بريطانيا عن أوروبا.

أما سيارات الأجرة اللندنية الأشهر في العالم فقد حسمت أمرها، فصرنا نشاهد كثيراً منها يعمل بالطاقة الكهربائية، فلا تكاد تشعر بعوادم ولا أصوات مزعجة تنبعث من محرك السيارة.

ومن المخاوف أيضاً ارتفاع التكلفة، حيث تصل أقل سيارة كهربائية معقولة الحجم إلى نحو 30 ألف جنيه إسترليني، وهذا ما دفع مصارف عديدة إلى تقديم قروض خضراء تنافسية تدعم السيارات الصديقة للبيئة. وقرأت أيضاً أن البنوك في الإمارات مثلاً تقدم تمويلات لتلك السيارات بأرباح مخفضة.

وقد سعدت وأنا أقرأ خبر افتتاح أول مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في دبي من قبل مجموعة ((إم جلوري القابضة)) (دماني) في عام 2022. وأطلقت السعودية أول علامة تجارية سعودية لسيارة إلكترونية CEER، وهي سيارة تحاول أن ((تسير بناء نحو المستقبل)) كما تقول في موقعها.

هذه توجهات مبشرة إذا كتب لها النجاح، وسوف تدفع مزيداً من المستثمرين وكبريات الشركات إلى الاستثمار في هذا القطاع، وهذا أيضاً ما يفسر توجه بعض ملاك السيارات التقليدية نحو بيع شركاتهم أو إدراجها في سوق الأوراق؛ ذلك أن كثيراً من أرباح تلك الشركات يأتي من عمليات الصيانة الدورية.

وفي حال توجه العالم نحو الخيارات الإلكترونية فيتوقع أن تنخفض عمليات الصيانة بصورة كبيرة؛ الأمر الذي يؤثر على أرباح شركات بيع السيارات التقليدية التي تعمل محركاتها بالبنزين أو الديزل، فضلاً عن أن تلك المؤسسات التي تقع في العالم الثالث لا بد أنها تخشى من تباطؤ مسايرة بلدانها للتوجه العالمي بوضع قوانين جديدة أو توفير محطات كافية للتزود بالكهرباء.

قد يعتبر ضرباً من الخيال إلزام كل السيارات، دفعة واحدة، بالتحول نحو الخيار الكهربائي؛ ولذا ستبقى هناك سيارات تستهلك الوقود أو البنزين، لكنها ستواجه رسوماً خانقة لا شك في أنها ستدفع أصحابها للتخلي عن عصر الديزل والبنزين وعوادمهما التي تلوث نسبة كبيرة من غلافنا الجوي.

* كاتب كويتي متخصص في الإدارة