بيئة العمل السيئة أمراضها كثيرة

دراسة لجامعة الكويت عن الأمراض النفسية بين الموظفين الحكوميين أثار نشرها تفاعلاً واسعاً، إذ عزت الدراسة تلك الأمراض النفسية التي يعاني منها العاملون إلى بيئة العمل المحبطة، حيث تدني مستوى التعامل بين المديرين والمرؤوسين، وغياب البعد الاجتماعي بين العاملين، بصفته عاملاً يعلي شأن التعاون والتآزر والمواساة بين بعضهم بعضاً، مما يخفف من ضغوط العمل وأعبائه ومفاجآته.

وجاء في الدراسة أن تلك الأمراض النفسية تتحول، بمرور الوقت، إلى أمراض عضوية، كالقولون العصبي، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، والأمراض القلبية الوعائية. كما تناولت منصات إلكترونية عديدة الدراسة، ما أكسبها أهمية أكثر وانتشاراً، إذ وصلت إلى قطاعات مختلفة من المتابعين داخلياً وخليجياً؛ حيث تتشارك مجتمعات المنطقة من حيث الطبيعة، ومفهوم إدارة العمل المؤسسي.

وجاء في مقابلات على هامش الدراسة أن 30 % من سكان الكويت مكتئبون وقلقون، بينما الدراسات العالمية كانت ذكرت في السياق أن شخصاً من كل 5 أشخاص في العالم يعاني من مرض نفسي، أي ما يساوي نسبة 20 % من سكان الكوكب.

يعد العمل جزءاً أساسياً من حياة الفرد، وهو المكان الذي يقضي فيه معظم وقته، ويحصل منه على دخله، ويتعرف فيه على أصدقائه، فإما أن يكون إيجابياً، أو سلبياً يؤثر على صحته النفسية والجسدية، ولا يحبذ إطالة معاناته؛ إذ النتيجة، على المدى الطويل، ستكون سلبية على حياته الشخصية والمهنية.

في القمة العالمية للحكومات لعام 2022، التي عقدت في دبي بالتزامن مع فعاليات إكسبو، ثمة توصية بأهمية جودة الحياة النفسية للفرد، وجعلها أولوية وطنية لحكومات العالم في عام 2025، فجودة الحياة النفسية، كما جاء في التوصية:

هي حالة من المستويات النفسية يدرك الفرد فيها قدراته ليمكنه التعامل مع ضغوط الحياة بمرونة عالية. وفي السياق، كانت دولة الإمارات قد أطلقت عام 2016 ((البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة))، احتوى مجموعة من المبادرات لتحسين الحياة وبيئة العمل تحديداً.