مراكش تتجاوز صدمة الزلزال

استعادت المملكة المغربية أنفاسها بعد عشرة أيام من زلزال الحوز، وفتحت أحضانها لاستقبال ضيوفها من الأشقاء والأصدقاء، مع استمرار الجهود المبذولة لتنشيط الحياة في المناطق المنكوبة.

وانطلقت أمس بمدينة مراكش، أعمال الدورة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته بمشاركة بارزة لواضعي السياسات ورواد الصناعة وخبراء الأبحاث والمبتكرين العالميين.

ويرى المراقبون، أن مراكش نجحت في تجاوز صدمة الزلزال بسرعة استثنائية وعادت إلى موقعها كعاصمة إقليمية للمؤتمرات الدولية الكبرى، ومنها النسخة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته التي يحضرها 1000 مشارك، و170 من المتحدثين والخبراء الدوليين، وهي، بحسب المنظمين، تتخذ بعداً كبيراً بالنظر للزخم الذي يشهده مجال الهيدروجين الأخضر.

وفي سياق متصل، أكد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ((الإبقاء على انعقاد دورة 2023 من الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل بمراكش)).