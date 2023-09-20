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إقالة المجلس البلدي في درنة بعد احتجاجات شعبية

9/20/2023 5:12:48 AM
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أقال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد، المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل وأحاله للتحقيق، بعد أيام من الفيضانات التي قتلت الآلاف في المدينة الواقعة شرقي البلاد. يأتي ذلك وسط تصاعد دعوات سكان المدينة للكشف عن نتائج التحقيقات في الكارثة ومحاسبة المسؤولين، وكذلك البدء السريع في عملية إعادة الإعمار.

واحتج المئات ليل أول من أمس في مدينة درنة بشرق ليبيا تعبيراً عن غضبهم من السلطات، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين بعد أسبوع من مقتل الآلاف من سكان المدينة في سيول وفيضانات أتت على أحياء بأكملها، وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين.

ولفت معلقون الانتباه إلى تحذيرات سابقة من هشاشة السدين اللذين انهارا وتسببا بالكارثة، منها ما ورد في بحث أكاديمي نشره العام الماضي متخصص في علوم المياه، أوضح فيه احتمال تعرض المدينة للفيضانات، والحاجة الملحة لصيانة السدود التي تحميها، وطالبوا بحل مجلس حكماء مدينة درنة وإعادة تشكيله من داخل المدينة.

وبالتحقيق في الميزانيات السابقة التي خصصت للمدينة، كذلك طالبوا مكتب الدعم في ليبيا التابع لهيئة الأمم المتحدة بفتح مكتب له بمدينة درنة وبشكل عاجل، وبالبدء الفعلي والعاجل بعملية إعادة إعمار المدينة وتعويض المتضررين.

إلى ذلك، قال وزير الطيران المدني في الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا، هشام أبو شكيوات، إن السلطات طلبت من الصحافيين مغادرة مدينة درنة المنكوبة.

كما قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لـ((رويترز)) إن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى درنة أمس للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.

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