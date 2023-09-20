«ناغورني قره باغ» يشعل اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا

عاد فتيل التوتر بين أذربيجان وأرمينيا للاشتعال في إقليم ناغورني قره باغ، حيث شنّت أذربيجان، أمس، عملية عسكرية في الإقليم بعد ثلاثة أعوام من الحرب الأخيرة في الجيب الانفصالي، مطالبة بانسحاب أرميني ((كامل وغير مشروط)) من المنطقة، بينما دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان روسيا والأمم المتحدة إلى التحرك.

وقُتل شخصان على الأقل وأصيب 23 آخرون في العملية العسكرية، على ما أعلنت السلطات الانفصالية، بينما أكدت باكو أنها تستهدف أهدافاً عسكرية فقط.

ونددت الخارجية الأرمينية بما أسمته ((عدواناً واسع النطاق)) بهدف ((التطهير العرقي))، معتبرة أن على قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في الجيب أن توقفه.

قصف عنيف

وأفادت السلطات الانفصالية أن ستيباناكرت، عاصمة ناغورني قره باغ، وبلدات أخرى في المنطقة تتعرض ((لقصف كثيف)) يستهدف أيضاً منشآت مدنية.

ودعت أذربيجان إلى وقف إطلاق النار ((على الفور والجلوس إلى طاولة المفاوضات)).

ودعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان روسيا والأمم المتحدة إلى ((اتخاذ إجراءات)) حيال هذه العملية العسكرية.

وأكد باشينيان أن الجيش الأرميني غير مشارك في القتال، وأن الوضع ((مستقر)) عند الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

وأعلنت أذربيجان أنها أطلقت ((عمليات لمكافحة الإرهاب)) في المنطقة، بعد مقتل أربعة شرطيين ومدنيَّين بانفجار لغمَين في ناغورني قره باغ.

واتهمت باكو الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال ((الإرهابية))، واعتبرت أن السلام ممكن مع أرمينيا في حال انسحاب أرميني ((كامل)) من المنطقة، في حين نفت يريفان وجود قوات تابعة لها فيها. وقالت إنها أعلنت مراراً، وتعلن مجدداً، أن أرمينيا ليس لديها قوات في ناغورني قره باغ.

دعوات لانقلاب

وأكد باشينيان أن الوضع عند الحدود مع أذربيجان مستقر، وأن يريفان ((غير مشاركة في أعمال مسلحة)).

وقال في خطاب تلفزيوني: ((لا يجب أن نسمح لبعض الأشخاص وبعض القوات أن تنفذ انقلاباً على الدولة الأرمينية. هناك بالفعل دعوات من أماكن مختلفة لتنفيذ انقلاب في أرمينيا))، حيث أفاد التلفزيون الأرميني بتجمّع مئات المتظاهرين أمام مقر الحكومة الأرمينية في يريفان.

وأعلن الكرملين أن موسكو ((القلقة)) من ((التصعيد المباغت)) للوضع تسعى جاهدة لإعادة يريفان وباكو إلى ((طاولة المفاوضات)). وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: ((المهم هو إقناع يريفان وباكو بالجلوس إلى طاولة المفاوضات))، و((تجنّب الخسائر البشرية)).

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي: ((نشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الحاد للوضع في ناغورنو كاراباخ)). ونددت فرنسا ((بأكبر قدر من الحزم)) بالعملية العسكرية، مطالبة بـ((عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن))، بينما قال مسؤول أمريكي إن واشنطن ((كانت تأمل في أن نكون قادرين على التكيف مع المشاكل طويلة المدى)) بعد استئناف مرور المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

حوار حقيقي

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في منشور على منصة ((إكس)) إلى ((أن تتوقف التحركات العسكرية لأذربيجان على الفور للسماح بإجراء حوار حقيقي)). ودارت الحرب الأولى حول مصير الإقليم عند انهيار الاتحاد السوفييتي في التسعينيات، وقد أودت بحياة 30 ألف شخص، بينما خلفت الحرب الأخيرة عام 2020 نحو 6500 قتيل من الجانبين.