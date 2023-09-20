الحكومة الأردنية بين التعديل السابع أو الرحيل

يدور الحديث في الأردن حول بقاء حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع إجراء التعديل السابع منذ قدومها، أو رحيل هذه الحكومة وقدوم أخرى جديدة تواصل مهمة تنفيذ برامج التحديث السياسي والاقتصادي التي انطلقت منذ أكثر من عام.

السيناريوهات تصب أغلبها في أن الخيار الأرجح هو إجراء التعديل وبقاء هذه الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل. ويجمع مراقبون على أن رئيس الوزراء الأردني كان لديه نية بإجراء تعديل وزاري قبل الدورة الاستثنائية التي فضت في الأول من سبتمبر، ولكن تم تأجيله بسبب وجود مجموعة القوانين الهامة على الجدول، ومنها قانون الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية وحماية البيانات الشخصية وغيرها.

المؤشرات

وأشار عضو مجلس النواب الأردني السابق، محمد أرسلان إلى أنّ المؤشرات والمعطيات على أرض الواقع هي التي تحدد فعلياً نجاعة البرامج والسياسات المتبعة، وفي الحقيقة فإن أغلب المؤشرات تتحدث عن تراجع ملحوظ على الصعيد الاقتصادي وغيره من المستويات، وهذه الحكومة لها ثلاث سنوات وبناء على معيار الإنجازات التي تحققت، فإن النتيجة المنطقية تقود نحو رحيلها.

وأضاف أرسلان أن هنالك نهجاً تتبناه الدولة الأردنية يقوم على بقاء الحكومة لمدة أربع سنوات بالتوازي مع مجلس النواب، وهو نهج باعتقاد النائب الأردني ((لا فائدة منه وأنه هناك نقلة نوعية في حال أتت حكومة جديدة بناء على إصلاحات سياسية جذرية، وإن لم تنفذ هذه الوصفة فإننا سنبقى ندور في ذات الدائرة، لنحصد ذات النتائج)).

التعديلات

ومن جانبه، أكد المحلل السياسي د. محمد البشير أن إجراء التعديلات سمة من سمات الحكومات، وفي حال جرى هذا التعديل فسيكون السابع، ومن المتوقع أن تجري هذه الخطوة من إجل بقاء هذه الحكومة العام المقبل، أي عام الانتخابات البرلمانية، وللأسف فإن تغيير الأسماء التي تدير هذه الحقائب لن يضيف أي جديد)).

وواصل البشير القول إن الأردن أطلق منذ مدة رؤية للتحديث السياسي والاقتصادي، وهنالك اعتقاد بأن إجراء تغيير هو وسيلة للمضي في تنفيذ هذه الرؤية، وفي الحقيقة إن مشكلة الأردن الأساسية هي السياسات المالية، فالأردنيون جميعاً يدفعون عبء الخزينة، وهو أمر في غاية الخطورة على الاقتصاد، مما يؤدي إلى نسب نمو متواضعة واستمرار في عجز الميزان التجاري.