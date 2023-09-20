منتدى دبي للأعمال يرسم ملامح سوق عالمية حيوية متنوعة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله))، تستعد غرف دبي لتنظيم الدورة الأولى من منتدى دبي للأعمال خلال يومي 1 و2 نوفمبر 2023 في مدينة جميرا بدبي، بالتزامن مع تنامي مكانة إمارة دبي كمركز اقتصادي عالمي، ووجهة رائدة في عالم المال والأعمال، وعاصمة اقتصادية عالمية متميزة.

ويرتكز منتدى دبي للأعمال على الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية(D33) والنجاح السابق لسلسلة فعاليات المنتدى العالمي للأعمال الذي كان يمثل جزءاً أساسياً من فعاليات الأعمال العالمية المتخصصة بقطاع الأعمال.

ويعكس منتدى دبي للأعمال الحضور الدولي المتزايد لغرف دبي، والتوسع الكبير في بصمتها العالمية. ويعدّ المنتدى منصة الريادة الفكرية الرائدة لغرف دبي، والملتقى السنوي الأكبر عالمياً لقادة الأعمال والمستثمرين العالميين، حيث يجتمعون تحت مظلته لرسم ملامح سوق عالمية حيوية ومتنوعة من خلال عقد الشراكات والصفقات. ويتيح المنتدى أيضاً فرصة لاجتماع كبار الشخصيات المؤثرة في عالم الأعمال لتحديد التوجهات والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للجميع.

قضايا

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((بات التركيز على القضايا العالمية أمراً بالغ الأهمية لأي شركة طموحة. فلا يستطيع قادة الأعمال اليوم إدارة شركات ناجحة دون التركيز على مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك سياسات الاستدامة والاستثمار، والتجارة الدولية، وسلاسل التوريد الرقمية، والأمن السيبراني، والشؤون الدولية)).

وأضاف: ((يعتبر منتدى دبي للأعمال بمثابة منصة مثالية تتيح للشركات الطموحة الحصول على المعلومات الاستثمارية واتجاهات الأسواق والفرص، واكتساب الرؤى اللازمة لتعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة المتغيرات المتنامية في منظومة الأعمال العالمية)).

وتابع: ((ندعو الشركات العالمية من جميع الأحجام والأنواع والشركات الناشئة سريعة النمو لحضور المنتدى، واغتنام هذه الفرصة لتبادل المعارف، وعقد شراكات جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، والدخول إلى أسواق جديدة)).

وأردف: ((نتطلع من خلال استضافة النسخة الجديدة من المنتدى، إلى دعم مجتمع الأعمال في دبي، وتعزيز توسع الشركات بالأسواق الخارجية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة)).

فرص

ويعكس الهيكل الجديد للمنتدى الوقائع التجارية الجديدة، وبروز فرص النمو السريع في قطاعات تقليدية ومستقبلية، وتنافسية دبي ومكانتها على الخارطة الاقتصادية العالمية.

وتشكل دبي بوابة لأسواق العالم نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يربط أفريقيا بآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. وبصفتها وجهة عالمية للابتكار والتعاون والشراكات. وتعتبر دبي كذلك جسراً تجارياً استثنائياً يربط مناطق العالم، وتعدّ بذلك المنصة المثالية لاستضافة هذه الفعالية الهامة التي يتوقع لها أن تحدث تحولاً جذرياً في مشهد الأعمال العالمي.

وينعقد منتدى دبي للأعمال تحت شعار: ((تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية))، ويتيح لقادة الأعمال العالميين، من ممثلي القطاعات الصناعية والحكومية والمالية والأكاديمية، للالتقاء ومناقشة القضايا الاقتصادية المتنوعة.

وستتاح الفرصة أمام الوفود المشاركة في المنتدى للاستماع إلى نخبة من قادة الدول والوزراء وممثلي القطاعات الحكومية، وقادة الأعمال العالميين وصناع السياسات والمستثمرين والمفكرين المبتكرين بما يدعم مكانة دبي كمركز حيوي ورائد في المنظومة الاقتصادية العالمية.

سيغطي الحدث مستقبل سياسة الأعمال العالمية، وسيسلط الضوء على دور أسواق رأس المال والاستثمار العالمية والتكنولوجيا والاستدامة وغيرها الكثير من المواضيع المهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.

ويوفر منتدى دبي للأعمال كذلك فرصة مهمة لاستشراف مستقبل العمل، وكيف تساهم أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في رسم ملامح جديدة لمشهد الأعمال.

الدورة الأولى من منتدى دبي للأعمال تنطلق في نوفمبر