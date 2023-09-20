«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق الدورة الأولى لملتقى رواد الأعمال

شهد الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ملتقى رواد الأعمال 2023 في دورته الأولى، الذي تنظمه الدائرة بمشاركة 300 شركة محلية وإقليمية وعالمية بمختلف القطاعات.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الملتقى يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للدائرة لدعم مجتمع الأعمال في الإمارة، وتحقيق استدامة الشركات وتوسيع أعمالها، بجمع المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة مع الشركات الرائدة داخل الدولة وخارجها والتي تمتلك أدوات النجاح من الدراسات والسوق المستهدف ونوع المنتجات والفئة العمرية، لمساعدته بزيادة مبيعاته وانتشاره على المستوى المحلي والخارجي.

وأضاف: استهدف الملتقى خلق بيئة حاضنة للمشروعات ودفع عجلة النمو والتطور التكنولوجي لاقتصاد الإمارة، بإتاحة الفرصة لعرض الأعمالِ وتواصل أصحابها في بيئة أعمال محفزة وواعدة.

وكشف النقبي عن دليل رأس الخيمة الإلكتروني الذي يوفر نظاماً إلكترونياً يتيح للشركات تسجيل بياناتها ومنتجاتها ومبيعاتها عبر نافذة واحدة.