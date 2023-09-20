«شراع» يستكشف الآفاق المستقبلية لريادة الأعمال في الإمارات

نظم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، في مقره بالجامعة الأمريكية في الشارقة، لقاءً تفاعلياً حضره أكثر من 100 طالب من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، للتعرف إلى تجربة ((كريم))؛ إحدى أبرز شركات ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا والنقل التشاركي في منطقة الشرق الأوسط، بحضور مدثر شيخة، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لـ((كريم)).

وتناول اللقاء قصة إنشاء شركة ((كريم)) عام 2012 على يد مدثر شيخة وماغنوس أولسون في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي اتسع نطاقها خلال فترة قصيرة ليشمل أكثر من 70 مدينة في 10 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، واطلع المشاركون على نقاط تميز الشركة عن غيرها من الشركات العالمية المنافسة، وكيف تغلبت على التحديات والصعوبات لتصبح واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا في المنطقة.

بدأ اللقاء بعرض فيلم وثائقي بعنوان ((عقد من العمل))، يروي رحلة شركة كريم خلال عشر سنوات من الإبداع والابتكار، ويستعرض نموها وتطورها وإنجازاتها، من خلال مقابلات مع المؤسسين والفريق الأول والشركاء.

وفي هذا السياق، قالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لـ((مركز الشارقة لريادة الأعمال)) (شراع): ((تمثل قصة نجاح شركة (كريم) نموذجاً للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لصناع التغيير والجيل القادم من رواد الأعمال بهدف تمكينهم من تحقيق تطلعاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع كبيرة وهادفة، وفي إمارة الشارقة، يواصل (شراع) سعيه لتدريب الأجيال المتعاقبة من طلبة الجامعات، وتنمية مهاراتهم، وإلهامهم، وتمكينهم، وترسيخ إيمانهم بأنهم قادرون على إطلاق شركات ناجحة مثل (كريم))).