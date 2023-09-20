استقرار أسعار النفط و«برنت» فوق 94 دولاراً

استقرت أسعار النفط في تعاملات أمس بعد ارتفاع في بداية التداولات، إذ أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيداً من المخاوف حيال شح المعروض الذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.15% إلى 91.34 دولاراً للبرميل، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغته يوم الاثنين الماضي، كذلك تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 0.03% إلى 94.40 دولاراً للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط الأمريكي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري يتجه للانخفاض إلى 9.393 ملايين برميل يومياً في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023. وسيكون هذا هو ثالث انخفاض شهري على التوالي.

وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام. ودافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن تخفيضات ((أوبك+)) لإمدادات سوق النفط، قائلاً إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات، بينما حذر أيضاً من الضبابية بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمواجهة التضخم.

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية إنه رغم أن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط غير مرغوب فيها، لكنها سوف تستقر في الوقت المناسب، وإن الاقتصاد الأمريكي على المسار الصحيح لتحقيق الهبوط الناعم.

وذكرت يلين في مقابلة مع شبكة ((إم إس إن بي سي))، أن توقعات السوق تشير إلى استقرار أسعار النفط ومن ثم تحركها نحو الأسفل مع مرور الوقت. وأشارت إلى أن الزيادة في الأسعار تعكس جزئياً القرار بالإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط، وكذلك التعافي الاقتصادي الصيني ـ الأبطأ من المتوقع ـ من الإغلاق الوبائي.