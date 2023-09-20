700 مشارك بملتقى الفجيرة الدولي للتعدين في دورته الثامنة

أعلن المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، استكمال التحضيرات النهائية لاستضافة النسخة الثامنة من ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين والمعرض المصاحب له، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، خلال الفترة من 26 - 28 سبتمبر الجاري المقام تحت شعار ((استثمار تعديني... تنمية مستدامة)).

وسيجمع الملتقى نخبة من خبراء التعدين والطاقة والمهتمين بالذكاء الاصطناعي والاستدامة من مختلف أنحاء العالم، وسيجمع الحدث صناع سياسات ومستثمرين ورواد أعمال من دول تشارك للمرة الأولى منها روسيا وتشاد وموريتس ورواندا ومنظمات دولية، مشيراً إلى أن عدد المسجلين حتى الآن بلغ أكثر من 700 مشارك من أكثر من27 دولة، وبلغ عدد أوراق العمل التي تم استلامها للمشاركة أكثر من 67 ورقة عمل ويتم قبول 44 ورقة عمل متخصصة.

يأتي الملتقى بتنظيم مشترك بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، ويسلط الضوء على تعزيز سلسلة القيمة في قطاع التعدين ويناقش مستقبل قطاع التعدين وفرص الاستثمار فيه وتعزيز دور قطاع التعدين في الانتقال الطاقي ومواجهة تغير المناخ ومناقشة التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي في المشاريع التعدينية.

وقال المهندس علي قاسم إنه تماشياً مع عام الاستدامة في الإمارات وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم جهود الاستدامة ودعم تطلعات العالم لضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع، سيكون للملتقى في نسخته الثامنة دور محوري مهم في ضمان المحافظة على زخم الاهتمام العالمي والجهود المبذولة نحو الاستدامة.

12 جلسة

وتابع أن المؤتمر سيشمل 12 جلسة حوارية تركز على الأولويات الرئيسية للتنمية المستدامة، وجلسة شبابية و6 ورش أخرى مصاحبة للحدث يقودها الشباب من الكوادر الوطنية في المؤسسة، إضافة إلى تنظيم معرض مصاحب تشارك فيه 30 شركة عربية وأجنبية للتعدين، لاستعراض أحدث حلولها ومنتجاتها وتقنياتها المبتكرة.